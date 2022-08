Scoppia l’incendio all’ora di pranzo, evacuato ristorante pieno di clienti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

All’ora di pranzo, momento di punta per le attività della ristorazione, scoppia l’incendio e i gestori dell’attività sono costretti ad evacuare il locale facendo uscire i molti clienti presenti per consumare il pasto. Erano circa le 12.30 di oggi, 25 agosto, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Martino a Vicenza per spegnere le fiamme scaturite dal condotto della cappa di aspirazione della cucina.

L’episodio è accaduto al ristorante pizzeria “O sole mio”, noto locale a ridosso del centro di Vicenza, grazie alla prontezza dei proprietari dell’attività nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri sono giunti sul posto con il personale di prima partenza e l’autoscala, le operazioni sono partite con il raffreddamento della cappa, sono state poi spente le fiamme presenti nel motore di aspirazione, che nel frattempo erano divampate anche tra i filtri. Sono serviti dei ventilatori per aerare i locali che si sono riempiti di fumo a causa delle fiamme

Sono stati rilevati ingenti danni all’impianto elettrico del ristorante, che risulta ora fuori uso, oltre che alla cappa d’aspirazione. Per questi motivi è stato inibito l’utilizzo della cucina fino al ripristino completo degli impianti e delle condizioni igienico sanitarie. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza del locale sono terminate alle 14 circa.