Sequestro di materiale pedo-pornografico: arrestato un 25enne vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Filtra da un indagine in corso da parte della polizia postale l’arresto di un giovane vicentino, di 25 anni, implicato in un “giro” illecito di materiale pedo-pornografico. Il sospettato, di cui non sono al momento note nè le generalità complete nè l’effettiva residenza, sarebbe stato raggiunto dall’ordine di custodia in carcere già nella giornata di mercoledì.

Gli è stata contestata la detenzione di file multimediali dai contenuti vietati in suo possesso, sequestrato dalla sezione di polizia postale e telecomunicazioni di Vicenza come prove da acquisire nell’ambito delle investigazioni in corso.

La persona finita in manette, di cui è confermata la residente in una località della provincia berica, è un cittadino italiano nato nel 1996. Le iniziali diffuse nel pomeriggio di venerdì sono F.M. e sarebbe già stata accertata la presenza di minorenni nei filmati requisiti dagli operatori che hanno “fatto visita” al sospettato. Al momento si tratta di soggetto indagato, ma con accuse fondate nei suoi confronti che potrebbero trovare conferme a breve negli apparecchi informatici sequestrati nel corso del blitz. Per ora si parla solo di detenzione ma bisognerà attendere i dettagli sull’arresto, per il momento ancora mantenuti sotto riserbo.

Un’operazione delicata passata relativamenye sottotraccia in ragione delle possibili implicazioni che potrà avere questa grave vicenda legata allo sfruttamento dei minori, di natura sessuale. Da personal computer, hard disk e smartphone del 25enne si cercano anche possibili legami con altri individui implicato nello scambio vietato di file a contenuti hot con minori. Dopo un passaggio in Questura, al giovane sono stati concessi i domiciliari.

La notizia è in aggiornamento, in attesa della conclusione dell’operazione