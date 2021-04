Serie B, il tour de force del Vicenza comincia a Chiavari

Domani pomeriggio, presso lo stadio Comunale di Chiavari (GE), il Lanerossi Vicenza tornerà in campo per la prima di quattro sfide molto ravvicinate: i biancorossi saranno ospiti dell’Entella, fanalino di coda del campionato.

Il Lane, come noto, viene da una serie piuttosto negativa: dopo il successo sul Cittadella ad inizio aprile, sono arrivate 3 sconfitte consecutive contro Ascoli, Reggina e Lecce. Gli ultimi risultati hanno rispedito il Vicenza nella parte bassa della classifica, precisamente in 14ma posizione (poco distante dalla zona playout): questo deve far riflettere i giocatori e deve costringere la squadra a rimettersi duramente al lavoro per rilanciarsi in classifica. Domani i ragazzi di mister Di Carlo giocheranno la prima di 4 partite nei prossimi 10 giorni, per cui occorrerà avere tanta pazienza e una buona tenuta fisica.

L’Entella, come accennato, è in ultima posizione. I Liguri navigano in acque tormentate: 23 punti finora, frutto di sole 4 vittorie, 11 pareggi e ben 19 sconfitte. Con la difesa peggiore del campionato, i biancoazzurri hanno ormai ben poco da perdere. Attenzione però, proprio questo fattore potrebbe svuotare la loro mente da brutti pensieri nel pregara e giocare così a favore della formazione di Volpe. Non si sa mai, in sfide come queste è meglio non fidarsi dei vari pronostici.

Durante la consueta conferenza stampa è intervenuto Mister Mimmo Di Carlo, che ha chiesto ai suoi di mantenere alta la concentrazione: “sono tutte partite da Champions League, la squadra sta bene e abbiamo grandi motivazioni”. Seguendo le parole dell’allenatore laziale e la mentalità di capitan Giacomelli (a cui si rinnovano gli auguri per i 30 anni), il Lanerossi avrà buone speranze di vittoria. Calcio d’inizio alle ore 14.