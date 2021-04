Serie B, il Vicenza di nuovo in campo contro l’Ascoli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nemmeno il tempo di tirare il fiato (e augurarsi buona Pasqua) che è subito ora di ritornare in campo: domani pomeriggio infatti tornerà di scena la serie B per il 32mo turno di Pasquetta. Il Vicenza sarà ospite dell’Ascoli.

Il Lane viene dalla splendida vittoria casalinga di sabato nel derby contro il Cittadella. Grazie al gol di Nalini, i biancorossi sono andati subito in vantaggio per poi controllare la gara fino al fischio finale. Con grinta e intelligenza tattica, il Vicenza ha portato a casa la quarta vittoria in sei gare disputate nell’ultimo mese. Niente male, se si contano i numerosi infortuni lungo tutta la stagione e la condizione di classifica di poche settimane fa, che vedeva i berici poco sopra la zona retrocessione. Il segreto per continuare su questa strada è mettere, come al solito, determinazione e intensità.

L’Ascoli attualmente naviga in acque molto meno tranquille. Terzultimi con 28 punti, i marchigiani da febbraio ad oggi hanno collezionato solo due vittorie, con 5 pareggi e 4 sconfitte. Non un gran momento per la formazione allenata da Andrea Sottil: domani pomeriggio l’Ascoli dovrà dare il massimo per interrompere il cammino del Vicenza per rilanciarsi in classifica. I bianconeri sono quindi chiamati al colpaccio: fermare una squadra in forma come il Lane e riprendere fiducia. Il fattore campo potrebbe giocare a loro favore.

Mister Mimmo di Carlo, nella consueta conferenza stampa, si è detto contento e speranzoso. “Giochiamo con fiducia, ma dobbiamo ancora fare punti. Il nostro obiettivo è fare continuità di prestazione e di risultati”. Con la carica del tecnico laziale, il Vicenza dovrà partire più motivato. L’obiettivo è raggiungibile, ci vorrà però molto impegno. Calcio d’inizio alle ore 15.