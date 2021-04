Serie B, il Vicenza in Calabria a caccia dei tre punti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domani pomeriggio, presso lo stadio Oreste Granillo, andrà in scena il match di cartello della 33ma giornata di Serie B. Il Vicenza sarà ospite della Reggina.

Il Lane è reduce dalla sconfitta di lunedì in casa dell’Ascoli. Dopo una prima ora giocata alla pari, i bianconeri hanno aperto le marcature con Dionisi e all’82’ hanno raddoppiato con Sabiri. La reazione del Vicenza è arrivata solo all’ultimo minuto di recupero, con la rete (ormai inefficace) di Gori. Con questa sconfitta i biancorossi hanno arrestato la propria corsa e si sono stabiliti in decima posizione con 41 punti in 32 gare. Sarà necessario lasciarsi presto alle spalle questo risultato e ricominciare a ingranare sulla falsariga degli ottimi risultati precedenti.

Anche la Reggina sin qui ha conquistato 41 punti, frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte. In casa spesso i calabresi giocano bene, come dimostra la recente vittoria sul favoritissimo Monza: domani cercheranno di conservare il vantaggio dato dal fattore campo per superare in classifica proprio il Vicenza. All’andata finì 1-1 al Menti, con gol di Bianchi e Longo: era dicembre e le dinamiche erano diverse, ma già allora si pregustava una sensazione di equilibrio.

Alla vigilia del match, mister Mimmo Di Carlo è nuovamente intervenuto in conferenza stampa: “i ragazzi hanno voglia di riscatto, serviranno determinazione e aggressività“. Con questi ingredienti, la partita di domani potrà essere affrontata con più convinzione e voglia di vincere. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15.00.