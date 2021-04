Covid/Vicentino: calano i contagi, non le terapie intensive. Tutti i dati aggiornati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Come sta andando l’epidemia da nuovo Coronavirus nel Vicentino? La cosiddetta “terza ondata”, che si è saldata alla “seconda”, dà cenni di decisa regressione, ma non nei reparti di terapia intensiva.

Nella provincia di Vicenza, infatti, a ieri sera venerdì 9 aprile (rielaborando i report delle Ulss 7 e 8 e quelli di Azienda Zero), erano 5.001 gli “attualmente positivi”, ossia la massa di persone che in questo momento risultano ancora contagiate. Tenuto conto che una settimana fa, il 2 aprile, erano 6.510, è possibile comprendere come le restrizioni prevista dalla zona rossa abbiano funzionato, dato che il calo è del 23%.

Complessivamente finora si sono contagiate 63.861 persone (+ 1.091 i nuovi contagi nell’ultima settimana): di queste, 2.025 sono decedute (dal 21 febbraio 2020 al 9 aprile 2021), 57.553 guarite e, appunto, 5.001 sono attualmente positive al virus (fra asintomatici, paucisintomatici e ricoverati). Nel dettaglio, quello che possiamo dire è che nel Vicentino, su una popolazione residente complessiva (dati Istat a novembre 2020) di 851.587 persone, finora si è contagiato il 7,5% della popolazione e guarito il 6,7%.

Quanto alla situazione negli ospedali (vera cartina di tornasole del grado di criticità della situazione), nella provincia di Vicenza a ieri sera erano 284 le persone ricoverate, 35 delle quali in terapia intensiva. Una settimana fa erano 305 i pazienti in area medica e 29 in terapia intensiva: mentre i pazienti positivi non critici sono diminuiti di 21 unità (ma martedì 6 aprile si era toccato il picco di 318 ricoverati), quelli più gravi sono ancora in aumento: +6 rispetto a venerdì 2 aprile). Quanto infine al dato più grave, quello relativo ai decessi, se ne sono contati 28 in una settimana in terra berica: una media di 4 al giorno. 2.408 invece le persone guarite negli ultimi sette giorni.

I numeri del Veneto

Complessivamente, oggi (bollettino dell’Azienda Zero delle ore 8 del 10 aprile) il Veneto conta 32.535 persone attualmente positive al virus della Covid-19: 5.464 in meno di una settimana fa. 2.404 le persone ricoverate (comprese quelle negativizzate e quelle presenti negli ospedali di comunità): sono 21 in meno di una settimana fa. Di queste, però, 310 sono quelle presenti nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto, un numero purtroppo ancora in aumento (+11 negli ultimi sette giorni). Le persone guarite sono 350.888 (+13.531 rispetto a una settimana fa), quelle contagiate dall’inizio dell’epidemia nel febbraio 2020 sono 394.336 (+8.298): questo significa che si le persone che guariscono sono quasi il doppio rispetto a quelle che si contagiano. Per quel che riguarda i decessi, nell’ultima settimana sono stati 231, per un totale di 10.913 soggetti che hanno perso la vita mentre erano positivi al virus.

I dati dell’Ulss 7 Pedemontana

Sono 1.929 le persone attualmente positive nell’Ulss 7 (dati di venerdì 9 aprile): una settimana fa erano 2.679: il calo è consistente, di ben 750 persone. Del totale delle persone in questo momento contagiate, 988 sono nel Distretto 1 (Bassanese-Altopiano) e 951 nel Distretto 2 (Alto Vicentino). Da inizio epidemia, sono 29.362 le persone che hanno contratto il virus (su una popolazione di 387 mila abitanti, ossia il 7,6%) oltre mezzo milione i tamponi eseguiti finora, mentre i decessi sono stati 495, la maggior parte delle quali all’ospedale di Santorso (383). Nell’ultima settimana sono 9 le persone morte per Covid-19. Quanto agli ospedali, il 9 aprile le persone ricoverate erano 115, delle quali 13 in terapia intensiva: una settimana fa erano 139, delle quali 9 in terapia intensiva. Il numero dei pazienti gravi, quindi, sta aumentando a fronte di un calo dei ricoveri. Questa la suddivisione ospedale per ospedale: Santorso 81 nei reparti Covid, 12 in terapia intensiva (e 127 pazienti non Covid); Bassano 0 pazienti in area medica e 1 in terapia intensiva (317 i non Covid); Asiago 0 pazienti positivi (e 56 negativi al virus); Marostica – ospedale di Comunità di Marostica 21 pazienti positivi (compresi 10 nell’ospedale di Comunità Il Tulipano).

I dati del Ulss 8 Berica. 34.499 le persone contagiate finora nell’Ulss 8, 31.582 quelle guarite da inizio epidemia (bollettino del 9 aprile). 576 i nuovi contagi in quest’ultima settimana . Oltre 700 mila i tamponi effettuati da febbraio 2020. I nuovi positivi a referto nell’ultima settimana – spiega la stessa nota Ulss – sono in forte diminuzione (-35%) rispetto alla settimana precedente, a fronte di una diminuzione dei tamponi solo del 13%. 169 i ricoveri (erano 166 una settimana fa), 22 dei quali in terapia intensiva (erano 20 il 2 aprile), così suddivisi: 107 in area medica a Vicenza (erano 101 anche una settimana fa), 22 in terapia intensiva sempre del San Bortolo (erano 20 il venerdì prima di Pasqua), 40 in area medica a Valdagno (erano 45). “Puliti” gli altri nosocomi di questa Ulss.