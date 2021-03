Serie B, il Vicenza ospite a Cosenza per il turno infrasettimanale

Domani sera, presso lo stadio San Vito di Cosenza, andrà in scena il match tra Cosenza e Lanerossi Vicenza, valevole per la 29ma giornata di Serie B.

Il Lane viene dalla sconfitta interna di sabato contro l’Empoli: dopo 90′ di fatica contro la prima classificata, i biancorossi hanno ceduto per 2-0. Non è mai piacevole perdere, specialmente in casa, ma il confronto con la leader del campionato può far maturare e riflettere sulle lacune del Vicenza. Nonostante le incognite legate alla formazione e agli infortunati, mister Di Carlo e il suo staff stanno lavorando per preparare al meglio le ultime 10 partite, fondamentali per il futuro della squadra. Attualmente, il Lane è a metà via tra i playoff ed i playout: un equilibrio troppo precario.

Il Cosenza naviga in acque molto meno tranquille: 17mo posto con 27 punti, frutto di 15 pareggi e sole 4 vittorie (di cui 2 nel 2021). Nella serata di domani, i Calabresi daranno il massimo per risollevarsi e tirarsi fuori da una situazione di grande difficoltà: l’ombra della retrocessione è un motivo in più per tornare a vincere. Due squadre molto motivate a vincere e a ritrovare 3 punti importanti per la classifica ed il morale: si preannuncia una sfida entusiasmante.

Non ci sarà, nella panchina del Vicenza, mister Mimmo di Carlo, che dovrà scontare un turno di qualifica. Ciò nonostante, l’allenatore laziale ha dettato le linee guida in conferenza stampa: “dobbiamo essere coriacei e propositivi“. Ci si aspetta quindi un Vicenza in forma e determinato, pronto a replicare le ultime vittoriose prestazioni.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 17.