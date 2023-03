Serie C: il L.R. Vicenza sale in Ferrari e torna in corsa per la promozione diretta. Top&Flop biancorossi

Una prova d’orgoglio, una vittoria che rimescola le carte del girone A di serie C ma sopratutto tre punti che rilanciano prepotentemente il L.R. Vicenza ai vertici della classifica. Il 4-1 ottenuto al Silvio Piola di Vercelli è un messaggio forte che la squadra di Francesco Modesto vuole mandare a tutte le avversarie: il Lane c’è e lotterà fino alla fine. La tripletta di Ferrari, al quindicesimo centro stagionale e l’iniziale vantaggio di Matteo Stoppa (ottava rete), hanno steso una Pro Vercelli che nel primo tempo non è rimasta di certo a guardare. Nella prossima sfida il Vicenza sarà chiamato a “rastrellare” altri punti nella difficile trasferta di Salò contro la capolista Feralpi; dopo la sconfitta subita all’andata i biancorossi sono obbligati a vincere per evitare, in caso di arrivo a pari punti, di vedersi scippare la prima posizione per il computo degli scontri diretti a sfavore. Appuntamento dunque, domenica 12 marzo con fischio d’inizio alle 14:30, per la trentunesima giornata che potrebbe essere favorevole al Lane visto che si affrontano anche Lecco e Pordenone, mentre la Pro Sesto ospita un lanciatissimo Trento.

ANALISI- Non parte benissimo il L.R. Vicenza che nella prima mezz’ora di gioco sembra timoroso commettendo molti errori in fase di impostazione oltre a mostrare qualche scricchiolio nella retroguardia in particolare nella corsia occupata da Sandon e Begic. Bene, invece, dalla parte opposta dove Dalmonte e Ndiaye sono liberi di spingersi in avanti e, insieme, ripiegano per coprire con esisto soddisfacente. Jimenez e Ronaldo sembrano aver trovato le coordinate giuste per convivere nella linea mediana con il secondo ispirato nella fase di costruzione e quando la Pro Vercelli sale a ridosso dell’area berica entrambi sono sempre disponibili posizionandosi in copertura. Della Morte sembra sottotono chiudendo il primo tempo in ombra ma nella ripresa esplode letteralmente diventando una mina vagante, recupera palla con grande determinazione e offre due assist al bacio che Ferrari senza pensarci troppo trasforma in gol. Anche Matteo Stoppa non dimostra la solita esplosività ma quando fiuta l’errore difensivo della Pro, si fionda sulla palla e la deposita in rete. Il L.R. Vicenza deve ora mantenere la concentrazione e determinazione delle ultime due gare perché da qui a un mese i giochi saranno decisi e, anche in caso di vittoria della coppa Italia, l’obiettivo deve essere per forza il primo posto, andare all play off sarebbe un rischio troppo elevato da non correre. Merito va dato anche a Francesco Modesto che ha saputo rimettere le cose a posto dopo le critiche ricevute nelle otto partite di campionato precedenti a questa vittoria, ora la squadra sembra aver ritrovato le forze e la voglia di combattere unita fino alla fine.

TOP&FLOP- Un poker che apparentemente sembra perfetto ma in realtà la partita di Vercelli ha mostrato ancora alcune lacune, sopratutto in difesa dove si è rischiato in alcuni frangenti. Tra i flop ci sono Nicola Pasini voto 6-: quella del centrale è quasi una sufficienza ma il fatto di non aver coordinato Sandon e Ndiaye ha portato a rischiosi affondi da parte dei padroni di casa. Thomas Sandon voto 6-: forse troppo generoso il voto, il difensore ha sofferto molto, nel gol subito non ci mette la giusta determinazione e sbaglia molti passaggi. Tra i top di giornata invece Nicola Dalmonte voto 7: determinante sulla fascia destra, sia in attacco che in ripiegamento; regala il gol del 1-4 a Ferrari dimostrando un cuore enorme. Franco Ferrari voto 8: il bomber biancorosso ne segna tre e, come sempre, lotta senza risparmiarsi; nettamente il migliore in campo. Matteo Della Morte voto 7+: nel primo tempo insufficiente e nella ripresa da dieci, quando decide di giocare non lo ferma nessuno e che assist! Maissa Ndiaye voto 6/7: dopo la bella prova in coppa Italia il senegalese si ripete dimostrando anche personalità, uscendo spesso da situazioni difficili con la palla al piede. Con l’infortunio di Ierardi per lui si prospetta un finale di campionato da protagonista. Alessandro Iacobucci voto 7+: almeno quattro interventi importanti, due dei quali davvero prodigiosi. Il portiere biancorosso è sicuro e sempre ben posizionato.

Highlights Pro Vercelli – L.R. Vicenza 1 – 4