Serie C: il Lane torna alla vittoria contro il Mantova ma c’è ancora molto da lavorare. Top&Flop biancorossi

E’ finita con una importantissima vittoria l’ultima gara in programma nel turno infrasettimanale del girone A di serie C. I biancorossi piegano per 2-1 un Mantova che ha cercato fino alla fine il pareggio senza, però, riuscirci. Biancorossi in campo con l’ormai consueto 4-3-3, ancora Confente a difendere i pali, linea difensiva con Ierardi e Sandon sulle corsie esterne mentre il duo Pasini/Padella a formare la coppia centrale. Mediana schierata con Greco, Ronaldo e Jimenez, davanti spazio a Stoppa con i soliti Ferrari e Dalmonte. Parte contratta la squadra di Baldini che lascia il pallino del gioco in mano agli avversai per i primi minuti, concedendo anche la conclusione di Guccione con il tiro dal limite, forte ma centrale, finito tra le braccia di Confente.

Il L.R. Vicenza mentre il naso fuori dalla propria metà campo e crea una grande occasione con il colpo di testa di Jimenez che sorvola la traversa. Il Vicenza sembra non riuscire a coprire l’ampiezza del campo lasciando tanto spazio ai due attaccanti avversari Procaccio e Mensah, quest’ultimo incontenibile sia a destra che a sinistra. Il vantaggio biancorosso giunge da calcio d’angolo, minuto 34, Pasini di testa schiaccia a terra la palla da posizione ravvicinata, nulla da fare per il portiere Tosi. Solo un minuto dopo, però, è Confente a compiere un grande intervento, sempre da calcio d’angolo Mensah la indirizza in rete trovando pronto l’estremo difensore vicentino. Al minuto 38 arriva il raddoppio, un’azione travolgente che parte dai piedi di Pasini, lancio millimetrico a pescare Sandon, appoggio per Stoppa che vede Greco lanciarsi in area, traversone morbido al centro e Dalmonte si avventa mettendo in rete di testa. Sembra tutto in discesa con il doppio vantaggio in tasca e negli ultimi minuti della prima frazione il Lane va vicinissimo anche al terzo gol con un gran destro di Stoppa che si stampa sulla traversa ma le squadre tornano negli spogliatoi sul 2-0.

Nella ripresa cambia tutto, il Mantova sale in cattedra e fa capire di voler raddrizzare la partita, al quarto minuto, Mensah va via sulla sinistra, mette in mezzo per Messori che colpisce a botta sicura ma trova ancora un ottimo Confente sulla sua strada. Al 55esimo altra occasione degli ospiti, Guccione, servito ancora da Mensah entra in area, il suo sinistro è potente ma centrale, para ancora il portiere biancorosso. Passano due minuti e dalla parte opposta ci prova Stoppa ma il suo tiro viene parato. Al 60esimo il direttore di gara concede un rigore, molto dubbio, per un atterramento in area di Ierardi. Dagli undici metri trasforma Guccione. Dieci minuti dopo Gerbaudo divora un’occasione clamorosa solo davanti a Confente calcia alto, al novantesimo occasione anche per il neo entrato Begic ma la palla termina fuori. Dopo tanta sofferenza il Lane porta a casa tre punti preziosissimi per la classifica e sopratutto per la panchina di Baldini ma c’è ancora tanto da lavorare, sono ancora troppe le lacune di una rosa che è nettamente superiore a tutte le altre ma che sta rendendo ben al di sotto delle proprie potenzialità.

TOP&FLOP

Tra I top figurano sicuramente Stoppa voto 6,5 e Dalmonte voto 7, entrambi molto presotivi con il primo vicinissimo al gol, fermato solo dalla traversa, mentre il secondo la rete l’ha insaccata, ma ha anche saputo dare profondità alla manovra lasciando il campo ad una manciata di minuti dalla fine stremato. Anche Pasini voto 6,5, oltre al gol che ha sbloccato la partita ha messo lo zampino nella seconda rete avviando l’azione, in crescita. Anche Confente voto 6,5 merita di entrare tra i top, almeno tre interventi determinanti hanno permesso di mette in saccoccia il risultato. Per i Flop di giornata annotiamo Ierardi voto 5,5, ha sudato sette camicie sulla sua fascia, lo stesso vale per Sandon voto 5,5 anche se il giovane terzino sembra in netta crescita. Male anche Greco voto 5,5 che non riesce a dare spinta alla manovra mentre nella fase difensiva è inesistente, mezzo punto in più per l’assist che ha fornito in occasione del secondo gol a Dalmonte. Purtroppo insufficienza anche per il “Loco” Ferrari voto 5,5 che non riesce a ripetersi, il taccuino dei marcatori oggi non porta il suo nome ma l’insufficienza è per la quasi assenza dalle zone nevralgiche del gioco.