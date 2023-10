Serie C: il Menti torna ad essere il fortino del Vicenza, tre gol rifilati alla “ModestAtalanta”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tre squilli e anche l’Atalanta U23 dell’ex allenatore biancorosso Francesco Modesto cade nel “fortino” Menti. Dopo una partita giocata in modo impeccabile, i ragazzi di Aimo Diana conquistano la seconda posizione in classifica con 14 punti a sole due lunghezze dalla capolista Padova. Inutile vantarsi della graduatoria dopo sole sei giornate ma di buono c’è che la squadra mostra segni di miglioramento ad ogni match, la condizione fisica sembra rispecchiare la tabella di marcia predetta dal tecnico vicentino dopo il pari con l’Albinoleffe alla prima. Un altro dato interessante riguarda l’imbattibilità casalinga, il Lane non subisce gol da oltre sei partite (622 minuti), era il 16 aprile scorso quando Dubickas, nella 37esima giornata di campionato ha portato in vantaggio il Pordenone all’ottavo minuto, poi sconfitto due a uno. Da allora il Lane ha cambiato completamente volto diventando solido e combattivo con undici reti realizzate e solo due subite di cui una su rigore e l’altra propiziata da un clamoroso fallo di mano. Nel prossimo turno, 7^ giornata, il Lane farà visita alla Pro Vercelli; appuntamento per lunedì 9 settembre alle 20:30.

ANALISI- Il L.R. Vicenza scende in campo con Ferrari unica punta ma con le spalle ben coperte grazie al supporto di Proia e Della Morte mentre il centrocampo è schierato a quattro con i due insostituibili esterni Costa e De Col; al centro agiscono Rossi e Ronaldo. Il muro difensivo per la sesta volta è lo stesso con Laezza, Golemic e Ierardi a proteggere Confente. L’undici schierato da Diana garantisce una manovra più rapida e, allo stesso tempo, copre con l’arretramento in fase di non possesso palla delle due sotto punte. Proprio da loro arrivano le azioni più pericolose e Ferrari si avvale della licenza di spaziare in ogni dove del campo ma incidendo poco se non nella rete siglata di testa ad inizio secondo tempo; per lui quarto centro stagionale. I bergamaschi puntano sulla velocità dei giovani attaccanti ma si schiantano contro la diga difensiva che soffre poco, Laezza giganteggia, Golemic è un po disordinato ma senza commettere errori e Ierardi si spinge spesso in avanti; Confente si dimostra ancora attento e, seppur chiamato poco in causa, quando lo fa non commette alcuna sbavatura. A sbloccarla è un ritrovato Proia che disputa una partita ad alti livelli, il gol del definitivo tre a zero lo segna Rolfini che con grande abilità addomestica un assist al bacio di Greco e batte Vismara.

TOP&FLOP- Avversario con molti giovani in rosa e divario tecnico abissale, oppure prestazione sontuosa del Lane? Quello che è certo è che la partita è stata piacevole e che si voglia ammetterlo o meno questa è la serie C; poche squadre possiedono una rosa all’altezza dei biancorossi quindi i malpensanti parleranno sempre o di vittoria scontata o di occasione persa in caso di risultato non favorevole. Gli elementi positivi però sono molti e nessuno è stato insufficiente nell’ultima gara quindi tra i top entrano di diritto Fausto Rossi voto 7: tante palle recuperate e smistate, vero faro a centrocampo. Ronaldo voto 6,5: grazie al suo compagno di reparto può prendersi qualche libertà e lo fa bene incidendo positivamente. Federico Proia voto 7: tanta qualità, giocatore ritrovato che dimostra di vedere bene la porta. Matteo Della Morte voto 6/7: vera spina nel fianco dell’Atalanta: corre, recupera e crea; stato di forma molto buono. Filippo Costa voto 7: in questo momento è insostituibile, per tutto il match fa il pendolino su e giù per la fascia. Giuliano Laezza-Vladimir Golemic-Mario Ierardi voto 6/7: altra partita solida con la porta inviolata, obbiettivo raggiunto. Alessandro Confente voto 6,5: un solo intervento e tanta sicurezza nelle mischie in area. Alex Rolfini voto 6/7: non appena mette piede in campo diventa una scheggia impazzita e imprendibile, realizza un grandissimo gol a coronamento di una buona prestazione. Aimo Diana voto 7: il tecnico continua a ruotare i giocatori in cerca della miglior formazione e del modulo più adatto. Ha impresso nella mente dei suoi ragazzi il giusto atteggiamento e l’approccio combattivo.

