Serie C: L.R. Vicenza incontenibile, ne rifila cinque alla Giana Erminio. Top&flop biancorossi

Tante, forse troppe, le critiche nei confronti dei biancorossi dopo il pareggio casalingo maturato allo stadio Menti contro l’Albinoleffe e la netta vittoria maturata oggi al Città di Gorgonzola (presenti ben 517 tifosi berici) lancia un messaggio chiaro a tutti: il L.R. Vicenza c’è e intende lottere fino alla fine per centrare l’obbiettivo! La partita valida per la seconda giornata di campionato ha mostrato tutto il potenziale a disposizione di Aimo Diana e il tecnico biancorosso è riuscito a disporlo in campo con grande sapienza tattica, bloccando il centrocampo avversario e pressando fino al novantesimo.

La Giana Erminio, pur con molti limiti, ha continuato a giocare a viso aperto anche con il passivo pesante andando vicino al gol in almeno tre occasioni; trovando sempre pronto un ottimo Confente. Le indicazioni positive raccolte al termine del match sono molte ma è bene rimanere con i piedi ben saldi a terra, mister Diana continua a predicare pazienza e insite nel dire che la squadra non ha ancora raggiunto il livello da lui richiesto. Nel terzo turno, in programma domenica 17 settembre, il Lane ospiterà tra le mura amiche il Lumezzane che oggi si è imposto 1-0 sulla Pergolettese.

ANALISI- Il 5-1 ottenuto in trasferta è frutto di una preparazione tattica perfetta. Il doppio vantaggio dopo dodici minuti ha sicuramente spianato la strada rendendo tutto più facile, ma in quel frangente di tempo il Vicenza ha demolito gli avversari con giocate di ottima fattura. Sulle corsie Costa e De Col sono stati incontenibili, Rossi e Ronaldo hanno manovrato una quantità enorme di palloni in profondità con il supporto di Greco mentre il trio difensivo Ierardi-Golemic-Laezza confermano di essere un muro invalicabile. Si sono dati un gran da fare anche Rolfini e Ferrari con quest’ultimo a segno. L’arma in più del Lane quest’anno è sicuramente la panchina, l’ingresso di Proia, Cavion, Pellegrini e Della Morte ha aumentato il potenziale in campo oltre che il numero dei gol messi a referto. Il gruppo sembra amalgamato e le note più piacevoli risguardano la tecnica con molte sovrapposizioni e “l’uno contro uno” tentato più volte rendendo, per lunghi tratti, spettacolare il gioco. Infine c’è da tenere conto che la forma fisica è ancora precaria per i pesanti carichi di lavoro effettuati in queste settimane, a pieno regime i biancorossi potranno sfoggiare al meglio tutte le loro qualità.

TOP&FLOP- La cinquina rifilata alla Giana Erminio porta in dote solo note positive, inutile dire che tutti si sono guadagnati la sufficienza; quindi niente flop. Partiamo dalla difesa Alessandro Confente voto 7,5: un paio di interventi importanti e molta sicurezza in area di rigore. In presa alta non ne sbaglia una, saracinesca. Giuliano Laezza-Vladimir Golemic-Mario Ierardi voto 7,5: una difesa con la D maiuscola, movimenti coordinati, anticipi e sempre in posizione. Pompeu Da Silva Ronaldo e Fausto Rossi voto 7,5: insieme sono stati impeccabili con grandi giocate ed entrambi autori di un gran gol: piedi buoni. Filippo Costa-Filippo De Col voto 7: tanta corsa su e giù, prima in attacco e poi in difesa; traversoni dal fondo a ripetizione e una categoria che non sembra appartenere a nessuno dei due: motorini. Freddi Greco voto 7: è il collante ideale per un centrocampo di qualità: prezioso. Alex Rolfini voto 6,5: non timbra la marcatura ma si da un gran da fare. determinato. Franco Ferrari voto 7,5: sigla la terza rete di giornata con una grande coordinazione, esce stremato dopo aver dato tutto: bomber. Jacopo Pellegrini voto 7: si muove bene e in una incursione fulminea guadagna il rigore, per lui primo gol stagionale: opportunista. Matteo Della Morte voto 7: va in rete dopo pochi secondi dall’ingresso in campo, si muove bene: in condizione. Aimo Diana voto 7,5: imprime alla squadra l’idea di sacrificio, combattere fino alla fine e pressare alto e i suoi ragazzi gli danno quello che chiede. oltre a cinque gol!