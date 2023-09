Vittime della strada, numeri in aumento. Quattro giovani morti a Cagliari

È questa una delle ipotesi al vaglio delle forze dell'Ordine che hanno preso in carico i fatti relativi all'incidente stradale che, a, è costato la vittima a quattro giovani. L'episodio è accaduto all'alba di domenica. Le vittime Najibe Zaher, 19 anni, Alessandro Sanna, 19 anni, Simone Picci, 20 anni, e Giorgia Banchero, 24 anni.. Una situazione che preoccupa.

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, i ragazzi coinvolti nel terribile incidente erano stati in un locale e stavano facendo rientro a casa. La Ford Fiesta con a bordo i sei giovani stava percorrendo viale Marconi in direzione Quartu Sant'Elena quando, all'altezza dello svincolo per l'Asse Mediano, forse nel tentativo proprio di imboccare la bretella stradale, l'auto ha perso il controllo: ha prima urtato un marciapiede all'altezza del civico 107 e dopo alcuni metri ha colpito un muretto, ribaltandosi. Solo due degli occupanti dell'auto si sono salvati. Gli altri non ce l'hanno fatta.

In Italia le vittime della strada solo nei weekend tra i primi di giugno e i primi di settembre sono state 420. Un dato allarmante che si aggiunge al fatto che tra i morti ci sono anche una bimba di 4 anni e un bambino di 7. Numeri preoccupanti che emergono dai dati dell'Osservatorio Asaps, poche ore dopo la notizia della morte di quattro giovani a Cagliari.