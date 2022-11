Serie C: non è un L.R. Vicenza Modesto, ma che fatica con l’ultima in classifica. Top&Flop biancorossi

La 13esima giornata del girone A di serie C vede vittorioso il L.R. Vicenza che riesce portare a casa da Verona l’intera posta in palio grazie al 2-1 inflitto alla Virtus. Al temine della gara, però, va detto che la formazione del neo allenatore Modesto non ha di certo brillato disputando una partita condita da un numero eccessivo di errori e, ancora una volta, senza una trama di gioco degna di una squadra che punta alla vittoria del campionato. Il nuovo allenatore, giunto a Vicenza solo martedì, non ha di certo avuto il tempo per stravolgere una situazione, che da quattro mesi denota lacune, ma è riuscito ad infondere grinta e determinazione latitanti da molte settimane.

Francesco Modesto cambia anche il modulo tornando con la difesa a tre e, davanti al confermato Confente tra i pali ci sono Sandon, Pasini e Ierardi. Mediana a quattro con Greco, Cavion, Ronaldo e Dalmonte. Novità assoluta i due trequartisti con il ritorno di Giacomelli dal primo minuto e Jimenez al suo fianco, unica punta “el loco” Ferrari. Alcune novità dunque che alimentano una serie di dubbi, ad esempio Sandon braccetto difensivo, con la gestione Baldini non aveva funzionato portando il giovane a commettere gravi errori, anche su Dalmonte c’è qualcosa da ridire visto che il numero 7 biancorosso è per natura un attaccante esterno e a centrocampo sembra molto limitato. E poi la solita questione legata a Giacomelli che non è un trequartista e ogni volta che viene riproposto in quella posizione sembra un pesce fuori d’acqua. Infine il nodo Cavion, anche nell’ultima partita nettamente il peggiore in campo, sbaglia anche le cose più semplici e non gli riesce nulla, ancora lontanissimo dal giocatore visto qualche mese fa.

Non ci sono, però, solo cose negative. Contro la Virtus Verona si è visto un piccolo passo in avanti dal punto di vista della determinazione e dell’intensità in campo, i giocatori hanno corso di più e questo è sicuramente un buon segnale. L’estremo difensore Confente ha compiuto almeno tre grandi interventi dimostrandosi calato perfettamente nella categoria, lo stesso Sandon è sembrato in crescita, meno bene Pasini e Ierardi, ma quest’ultimo salva la prestazione grazie al gol vittoria messo a segno al 55esimo. Non ha brillato nemmeno Jimenez che, oltretutto da diffidato si è beccato il giallo che gli costa la squalifica nella prossima partita. Insomma c’è ancora tanto da lavorare per mister Modesto ma la vittoria permette di farlo con più tranquillità e, chissà, che sia di buon auspicio per le prossime partite, a partire dalla Triestina sabato prossimo.

TOP&FLOP

Tra i flop di giornata, come detto in precedenza, va segnalato Cavion voto 4,5 che non ne azzecca una e spara alle stelle un paio di tiri che per le sue caratteristiche dovrebbero almeno centrare lo specchio della porta, corre tanto ma male. Giacomelli voto 5 divora clamorosamente due occasioni da gol, la prima è addirittura colossale. Non combina un granché. Dalmonte voto 5: a centrocampo continua a deludere, per vederlo brillare deve giocare più avanti. Nulla da dire per l’impegno, si da un gran da fare ma sbaglia tanto. Arriva sempre sul fondo con il fiatone per il lungo tratto di campo che deve coprire. Tra i migliori figurano Confente voto 7,5: tre interventi importanti e alcune uscite in area che “profumano” di sicurezza, in netta crescita. Ronaldo voto 6,5: alcune buone giocate, lotta fino alla sostituzione e trova il gol dopo 8 minuti da calcio di punizione. Ierardi voto 6,5: non brilla nella difesa a tre ma il gol vittoria rimescola le carte e grazie al suo colpo di testa vincente il Lane porta a casa i tre punti.