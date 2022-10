Serie C: solo un punto per il Vicenza contro la Pro Patria, Baldini cambia modulo ma non la sostanza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il L.R. Vicenza agguanta un pareggio che sembrava quantomai improbabile e cancella l’incubo di una nuova sconfitta. La partita contro la Pro Patria ha visto mister Francesco Baldini cambiare modulo tattico passando dalla difesa a 3 a quella a 4, sfoltendo il centrocampo e piazzando una linea offensiva composta dal trio Giacomelli, Ferrari e Dalmonte. Purtroppo, però, aldilà dei numeri in campo per il resto è cambiato ben poco. Ancora una volta è mancata la copertura degli spazi, aggressività nella manovra con conseguente sterilità offensiva. Giro palla troppo lento ma sopratutto poche idee hanno permesso ai bustocchi di imprimere forcing a centrocampo e andare a pressare su ogni portatore di palla.

Giacomelli e Dalmonte sono stati spesso raddoppiati non appena ricevevano palla e Ferrari quasi mai servito per tutto il primo tempo. Cavion sembra un lontano parente del giocatore che lo scorso campionato (da gennaio) ben faceva in serie B, Scarsella è stato completamente assente e Ronaldo non riesce a dare quel quid in più che tutti si aspettano. Ad onor della cronaca va segnalato che la Pro Patria non ha creato alcun pericolo a Confente, nessuna parata effettuata, ma ha dominato dal punto di vista del gioco e del pressing. Il gol realizzato da Perotti al 25esimo è frutto di una bella azione dei lombardi e dell’ennesimo errore di posizione dei giocatori biancorossi.

Il pareggio arriva a sette minuti dal 90esimo, quando Ferrari insacca da posizione ravvicinata dopo un ottimo intervento del portiere Del Favero. Da qui al 95esimo si è vista una reazione d’orgoglio del Vicenza che sembrava poter scardinare nuovamente la difesa avversaria ma che al triplice fischio del direttore di gara recita un impietoso 1-1. I cambi hanno sicuramente dato una scossa, gli ingressi di Greco, Jimenez, Stoppa, Valietti e Begic hanno portato più qualità ma non è bastato. Più che il modulo, difesa a 3 o a 4, sarebbe importante dare un’identità alla squadra, l’idea di gioco deve essere chiara altrimenti tanti buoni giocatori in rosa non riusciranno a calarsi in quello che è e rimarrà sempre un campionato difficile e l’obbiettivo promozione, se non si cambia marcia in fretta, rischia di svanire.

Nella 7^ giornata del girone A di Serie C, vanno annotate le sconfitte delle prime tre in classifica. Il Novara perde 3-1 in esterna con l’Albinoleffe, il Padova ne prende addirittura cinque dalla Pergolettese e la FaralpiSalò esce sconfitta tra le mura amiche per 0-1 con la Pro Vercelli. Cambia, dunque, la testa della classifica e il primato provvisorio va al vittorioso Pordenone di Mimmo Di Carlo che si è imposto per 2-0 sull’Arzignano, in gol anche l’ex biancorosso Matteo Bruscagin.