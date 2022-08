Serie C, ufficializzati i gironi. L.R. Vicenza con Arzignano Valchiampo e Padova

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati ufficializzati i gironi del prossimo campionato di serie C che vedrà impegnate le due formazioni vicentine, L.R. Vicenza e Arzignano Valchiampo. Tutto confermato come da pronostico in un campionato che prevede molte gare in territorio veneto e triveneto, con Padova, Virtus Verona, Triestina, Trento e Pordenone.

I biancorossi di mister Francesco Baldini, al lavoro in Altopiano fino a domani 5 agosto sono stati inseriti nel raggruppamento in cui sono presenti anche società lombarde e piemontesi oltre all’unica formazione trentina, il Trento appunto. Un campionato che si preannuncia difficile con sfide importanti, l’obbiettivo è uno, agguantare da subito la serie B persa lo scorso anno. Il calciomercato fatto dalla dirigenza biancorossa è stato finora di alto livello, ma solo il campo dirà se i nuovi acquisti daranno quel “quid” in più per primeggiare in classifica.

Questo il Girone A al completo: Albinoleffe, Arzignano Valchiampo, Feralpisalò, Juventus U23, L.R. Vicenza, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangliuliano, Trento, Triestina e Virtus Verona. I calendari con le date di tutte le 38 partite sarà ufficializzato nella giornata di domani alle ore 12.