Serie C: un L.R. Vicenza rimaneggiato affronta la prima della classe, imbattuta dal 16 ottobre. Tutti i numeri della Pro Sesto

La 20esima giornata del girone A di serie C vede il L.R. Vicenza impegnato nell’insidiosa trasferta di Sesto San Giovanni contro una Pro Sesto divenuta, negli ultimi due mesi, imbattibile e attuale prima della classe in concomitanza con la FeralpiSalò (in attesa del risultato del Pordenone). I biancorossi nella prima di ritorno sono chiamati ad una prestazione di spessore e la vittoria ottenuta all’andata con il rotondo 6-1 di settembre non deve far cadere nel tranello di un match semplice e dall’esito scontato, anzi. I lombardi da allora si sono trasformati diventando, a sorpresa, una delle compagini più insidiose e vincenti dell’intero raggruppamento, l’ultima sconfitta risale al 16 ottobre scorso con il secco 3-0 inflitto dalla Juventus N.G. Il fischio d’inizio è fissato per le 14:30 di domani, 23 dicembre, agli ordini del direttore di gara Eugenio Scarpa di Collegno.

La cavalcata della Pro Sesto- Nel primo mese di campionato i biancazzurri hanno sofferto non poco, oltre alla pesante sconfitta al Menti (3 settembre, prima di campionato) ne sono sono arrivate altre due: 0-1 con l’Arzignano (13 settembre) e 1-2 con il Sangiuliano (24 settembre) mentre l’ultima in ordine di tempo risale al 16 ottobre, come già detto, contro i bianconeri. Dalla nona giornata in poi i lombardi hanno inanellato una serie di undici risultati utili consecutivi con ben otto vittorie e tre pareggi. Nelle 19 partite disputate finora la Pro Sesto ha ottenuto 10 vittorie, 5 pareggi e, appunto, 4 sconfitte. In totale i gol messi a segno dai prossimi avversari del Lane sono 27 a fronte di 25 reti subite, a testimonianza che la difesa può essere il punto debole ma servirà tanta pazienza e concentrazione per riuscire a scardinare la porta difesa dall’estremo difensore biancazzurro.

Marcatori- Nella lista dei “bomber” della Pro Sesto in testa c’è Nicolò Bruschi con 8 centri dei quali due sono stati segnati da calcio di rigore. A seguire Erik Gerbi con 4, Alessandro Capelli e Felice D’Amico con 3. Due marcature per Gabriel Bianco, Riccardo Capogna e Mattia Corradi. Con un solo gol realizzato figurano Tommaso Gattoni, Alessandro Sala ed Emanuele Saugher.

Statistiche- I 35 punti totalizzati finora dalla Pro Sesto sono maturati con estremo equilibrio, 18 sono stati conquistati tra le mura amiche mentre 17 sono quelli incassati in trasferta. Anche i gol segnati sono equamente spartiti tra gare casalinghe (14) e partite fuori casa (13). La differenza si nota, invece nei gol subiti in netta maggioranza quelli subiti lontano dallo stadio Breda (15) a fronte dei 10 centri incassati in casa propria. Le realizzazioni sono pervenute in maggioranza nel secondo tempo (16) rispetto alla prima frazione (11). Anche i gol subiti sono arrivati, seppur con lieve scarto, in maggioranza dopo i primi 45 minuti (13) contro i 12 della prima parte di gara.