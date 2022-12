Covid, contagi stabili nel mondo ma i medici raccomandano: vaccino e le consuete misure di prevenzione

Per il virologo Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, con quarta dose a tutti avremmo una situazione più tranquilla. “Il Covid-19 e l'influenza sono due infezioni in questo momento abbastanza attive, con una stasi nell'incidenza dei casi per la seconda, raggiunta in questi giorni. Mentre però per l'influenza consiglierei il vaccino alla fascia di popolazione over 65, per Sars-CoV-2 mi pare evidente che, se tutti fossero vaccinati con quarta dose, avremmo una situazione sicuramente più tranquilla anche per le feste natalizie. Il vaccino è l'arma più efficace che abbiamo, anche più della mascherina che vedo consigliare per Natale da alcuni colleghi”.

Secondo Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, l’obbligo delle mascherine sui mezzi pubblici andava lasciato: “Ieri sul treno Milano-Roma chi indossava la mascherina era meno del 10% dei passeggeri. Mancano pochi giorni al Natale e il mio suggerimento è di essere prudenti, soprattutto se lo si passerà a stretto contatto con anziani e fragili”. Poi Andreoni ricorda alcune raccomandazioni che in questi due anni abbiamo ascoltato centinaia di volte:, quindi i bambini consiglio di farli sedere più distanti possibile dagli anziani. Poi, prima di sedersi è necessario lavarsi le mani e magari far cambiare spesso l'aria nella stanza”.