Serie C: un Lane spregiudicato rischia di cadere sotto i colpi dell’Albinoleffe, salva tutto Dalmonte

Un modulo tattico alquanto spregiudicato mette nei nei guai il L.R. Vicenza capace di far risorgere un modesto Albinoleffe, nessuna vittoria finora per i bergamaschi, con rasoiate continue ad imbucare la difesa biancorossa. Mister Francesco Baldini, con molta presunzione, manda in campo dal primo minuto il trio d’attacco Stoppa, Rolfini e Ferrari con quest’ultimo in condizioni fisiche non ottimali e in netta difficoltà in campo per l’intera gara. La difesa a tre con Bellich, Pasini e Ierardi, come detto viene messa a dura prova dagli avversari a causa della mancata copertura del centrocampo nell’inedita versione a quattro con Greco, Cavion, Zonta e Dalmonte.

Sembra molto più equilibrato il 3-5-2 dell’Albinoleffe che fa risaltare la superiorità numerica nella linea mediana. L’inizio è tutto dei padroni di casa che vanno vicinissimi al gol già al nono minuto con un palo colpito da Gelli. E’ il primo squillo indicatore della sofferenza che il Vicenza dovrà patire. Ed è proprio da una di queste situazioni che arriva il gol dei padroni dei bergamaschi, Zoma nella linea di centrocampo lancia Gusu con un filtrante che buca completamente la difesa, lo rincorre Greco, ma nel tentativo di bloccare l’azione travolge in area l’avversario concedendo il rigore. Dagli undici metri non sbaglia Manconi spiazzando Confente al minuto 20°. Al 32esimo arriva invece la prima (e unica) conclusione in porta del primo tempo, Cavion lancia Dalmonte che dall’out di destra mette in area un ottimo traversone, si avventa Rolfini che di spalla colpisce la traversa.

Nel secondo tempo le cose non vanno meglio anzi Tomaselli, Manconi e Zoma si trovano spesso lanciati in ripartenza senza mai, però, incidere e questo è l’elemento che salva il Vicenza. Tanto gioco per gli avversari e mai concretizzato a rete. L’ingresso di Scarsella al 46esimo al posto di Bellich sbilancia ulteriormente i biancorossi con i soli Pasini e Ierardi sulla linea difensiva, con Greco e Dalmonte chiamati ad abbassarsi in fase di non possesso. Il gol del pareggio arriva grazie ad una magia di Nicola Dalmonte che dopo aver controllato in area un lancio millimetrico di Stoppa da oltre 25 metri, calcia un destro velenoso battendo sul secondo palo il portiere Pagno. L’1-1 lascia tanto amaro in bocca perché le scelte tattiche di mister Baldini sosto state annientate da un equilibrio più misurato dell’Albinoleffe e una volta capito il punto debole del Vicenza è stato facile per i bergamaschi colpire ripetutamente, un errore di valutazione che deve servire per le prossime gare.

Queste le parole di mister Francesco Baldini al termine della partita: “C’è sempre il dispiacere per non aver vinto, però ho detto ai ragazzi che la strada è molto lunga e noi dobbiamo costruirla mattone per mattone. Ci portiamo via questo punto anche se c’è rammarico, è stata una partita aperta a qualsiasi risultato. Poteva fare goal l’Albinoleffe ma anche noi, abbiamo creato tante circostanze dove potevamo far goal. Loro ripartivano veramente molto bene, noi da questo punto di vista dobbiamo migliorare, però è logico che volevamo vincere la partita. Noi acceleravamo verso la fine e quindi volevamo portare a casa i tre punti. Equilibrio? Hanno fatto molte ripartenze ma siamo stati pericolosi anche noi. È sempre il solito discorso, quando vuoi essere molto offensivo poi concedi qualcosa. Questo noi lo sappiamo, non mi sembra che abbiamo preso 50 goal, mi sembra che la difesa abbia retto bene l’uno contro uno, sicuramente dobbiamo migliorare qualche situazione”.

“Oggi -continua Baldini- avevamo un centrocampo a due proprio per cercare di dare equilibrio con Cavion e Zonta. Non è assolutamente un problema di difensori, ma un problema di fase difensiva quindi sono consapevole che questo dobbiamo migliorarlo. Dalmonte e Greco terzini all’inizio second tempo? Sì, abbiamo provato a cambiare qualcosa perché perdevamo 1-0. Ci siamo messi a cercare di pareggiare la partita, l’abbiamo riequilibrata con le sostituzioni. Non mi andava di fare due o tre sostituzioni a fine primo tempo, quindi ho chiesto a Dalmonte un po’ di copertura, però poi dopo quando l’ho spostato davanti ha fatto un’ottima partita. Difesa a 4 più equilibrata? È logico che dopo quattro partite con gli uomini offensivi che abbiamo in campo, l’equilibrio non sia ancora perfetto e vada cercato e lavorato tutta la settimana, però ripeto la squadra oggi ha creato, non occasioni limpide, ma ha creato.

“Ferrari ha recuperato e ha giocato tutta la partita. Cavion cercando la condizione che si trova solo giocando, è arrivato gli ultimi giorni di mercato, quindi devo fargli trovare la condizione con il minutaggio in campo . Non è sicuramente al 100% ma ha bisogno di fare minutaggio. Fatica in trasferta? Sicuramente si fa un po’ più di fatica, mi riferisco all’inizio. Sono due trasferte, dobbiamo trovare anche lì il giusto equilibrio e la giusta mentalità. Ripeto, il cammino è lungo e oggi aver fatto un punto non lo vedo negativo. È logico –conclude Baldini– che tutti quanti noi vorremmo che il Vicenza vincesse 38 partite ma è un cammino lungo e poi alla fine si vince sempre per un punto”

TABELLINO: Albinoleffe – L.R. Vicenza 1 – 1

AlbinoLeffe (3-5-2): Pagno; Saltarelli, Marchetti, Milesi; Gusu, Piccoli, Giorgione (dal 87′ Brentan), Tomaselli (dal 80′ Ntube), F. Gelli; Manconi (dal 85′ Cori), Zoma. A disp. Facchetti, Bersanetti, Doumbia, Muzio, Cocco, Rosso, Genevier, De Felice, Toma. Allenatore: Raul Bertarelli.

L.R. Vicenza (3-4-3): Confente; Ierardi (dal 78′ Padella), Pasini, Bellich (dal 46′ Scarsella); Dalmonte, Zonta (dal 59′ Cataldi), Cavion, Greco; Stoppa (dal 88′ Giacomelli), Ferrari, Rolfini (dal 59′ Valietti). A disp. Brzan, Grandi, Corradi, Padella, Begic, Jimenez, Cappelletti, Alessio, Sandon, Oviszach, Busatto. Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: sig. Virgilio Daniele di Trapani, assistenti Pintaudi Riccardo di Pesaro e Vitale Marco Antonio di Ancona, quarto uomo Castellano Giovanni di Nichelino.

Marcatori: 22′ Manconi (A), 65′ Dalmonte (LRV)

Ammoniti: Greco (LRV), Cavion (LRV), Gelli (A), Tomaselli (A), Cataldi (LRV), Ferrari (LRV)

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni. Ammonito il team manager Basso (LRV) al 45’+3′