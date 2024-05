Sfilata di 13 ore per 90mila alpini: è l’Adunata dei record

È stata una sfilata da record, quella che si sta concludendo in questi minuti a Vicenza per la 95esima Adunata degli Alpini, con il loro “sogno di pace” .

Record anzitutto per la durata: ben 13 ore, con i gruppi berici che hanno sfilato alle dieci di sera (la sfilata era iniziata alle nove e mezza di mattina), quindi il passaggio della “stecca” a Biella, i discorsi finali e l’ammainabandiera, avvenuto pochi minuti prima delle 23.

A segnare dei primati è però anche il numero di alpini che oggi hanno sfilato, ben 90mila, e di di quante persone erano presenti oggi a Vicenza: 500 mila persone.

Il Centro coordinamento soccorsi e il Centro operativo comunale che per tutta l’Adunata hanno vegliato sulla città dal quartiere generale allestito in Fiera alle 23.10 hanno dato il via libera alla riapertura dei varchi

Rimangono chiuse ancora per qualche ora viale Mazzini, tra la rotatoria con viale Cairoli e quella con viale Trento, per consentire il deflusso degli autobus che stanno raccogliendo gli ultimi alpini della sfilata, e viale Roma, dalla Stazione a piazzale de Gasperi, per lo smontaggio dell’area della cerimonia, così come contra’ Chioare e viale Rumor per il disallestimento degli stand. Chiuso fine a domani mattina anche viale dello Stadio, con viabilità assicurata dal doppio senso di marcia provvisorio in viale Trissino