Serie A: è Champions per Bologna, Juve e Milan. Lazio almeno Conference

Mancano due giornate al termine del campionato di Serie A e continuano a sciogliersi verdetti. Grazie al successo dell’Atalanta sulla Roma nello scontro al Gewiss Stadium, Bologna e Juventus festeggiano perchè entrambe sono qualificate alla Champions League 2024/2025. Gli orobici sono a +3 sugli uomini di De Rossi e hanno quasi blindato la quinta posizione (mancano tre punti da prendere nelle restanti tre partite). I giallorossi però devono difendere il sesto posto dall’assalto della Lazio, a -1 e certa di disputare almeno la prossima Conference League. Tale posizionamento, infatti, potrebbe garantire ugualmente l’accesso alla prossima Champions nel caso l’Atalanta vincesse la finale di Europa League al cospetto del Bayer Leverkusen. Il Milan, invece, è certo di concludere il campionato come secondo.

Atalanta – Roma. Gli uomini di Gasperini battono 2-1 quelli di De Rossi in uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Alla Dea basta un’ora di dominio tecnico-tattico capitalizzato dalla doppietta di De Ketelaere in due minuti tra il 18′ e il 20′ del primo tempo. La Roma prova a riaprire il match con un rigore di Pellegrini e sfiora il pareggio nel finale.

Juventus – Salernitana. I bianconeri non vanno oltre l’1-1 contro la già retrocessa Salernitana. All’Allianz Stadium è Pierozzi che al 27 sblocca il match di testa. Nella ripresa la Juve reagisce, aumenta i giri e dopo una traversa di Miretti pareggia i conti nel recupero con Rabiot (92′). Nel finale poi Basic si divora il colpo del ko.

Lazio – Empoli. I biancocelesti battono 2-0 i toscani e strappano almeno per ora il pass per la Conference League. Durante il match l’Empoli, sempre a rischio retrocessione, parte bene, ma Mandas è super su Caputo al 35′. In pieno recupero del primo tempo, arriva il gol che sblocca il match: sul corner di Zaccagni, Bereszynski si perde Patric che in acrobazia fa secco Caprile. Nella ripresa gli ospiti ci provano ma confermano l’allergia al gol mostrata in tutta la stagione e Mandas è chiamato in causa all’87’ sul colpo di testa angolato di Shpendi e al 96′ sulla punizione di Cacace. Vecino la chiude all’89’. Nicola si gioca quasi tutto in chiave salvezza domenica prossima sul campo dell’Udinese.

In zona retrocessione non sorride al Sassuolo, sconfitto per 2-1 in rimonta dal Genoa a Marassi e ancora a -3 dalla zona salvezza. Pinamonti sblocca il match nel primo tempo, Badelj (56′) e un’autorete di Kumbulla (63′) regalano il successo a Gilardino. Delusione anche per il Verona, ribaltato nel finale dal Torino per 2-1: le reti del classe 2005 Savva e di Pellegri rispondono al gol di Swiderski. Scaligeri a +4 sull’Udinese.