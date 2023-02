Sgombero all’ex sede della Lanerossi ai Ferroviari: allontanati due (pregiudicati) abusivi

Spiegamento di forze di polizia stamattina in un’area soggetta a forte degrado nel quartiere dei Ferrovieri a Vicenza città, in particolare presso l’ex stabilimento della fabbrica tessile Lanerossi, più volte segnalata dai residenti come luogo di ritrovo e di ricovero per sbandati.

L’immobile è stato sgomberato stamattina all’alba, su ordine perentorio della Questura di Vicenza, con più Volanti di Polizia di Stato e rispettivi equipaggi avvistati in via Rossi e vicolo De’ Campesani, dove sorge l’edificio da decenni in stato di completo abbandono e già oggetto, nel passato recente, di altri blitz analoghi.

Circa 30 gli operatori coinvolti nell’azione che ha coinvolto poliziotti della Questura di diversi gruppi, agenti di polizia locale, militari della Guardia di Finanza e una squadra del reparto di prevenzione Anticrimine. L’irruzione multiforze, preparata a tavolino nel briefing delle ore precedenti, ha portato alle prime luci del giorno a sorprendere due cittadini italiani abusivi all’interno dell’edificio, entrambi con precedenti e quindi volti noti alle cronache. Si tratta di un uomo ed una donna, svegliati mentre riposavano in giacigli di fortuna: lei di 36 anni (C.V. le inziali) e lui di 27 (J.S.), entrambi senza fissa dimora.

Secondo il portavoce della Quetusra, sarebbero “state rilevate ulteriori, evidenti tracce nella fabbrica in disuso della presenza di soggetti soliti utilizzare luoghi come questo quale punto di riferimento per compiere attività illecite”. Nei confronti della coppia di “intrusi” trovati nell’immobile di proprietà privata è stato emesso un doppio avviso orale, provvedimento tenue da considerarsi come una sorta di avvertimento. Nella parte restante della mattinata i controlli sono proseguiti nel cosiddetto “Quadrilatero”, interessando anche l’area di Campo Marzo e della stazione. Gli stessi hanno portato all’emissione di due “fogli di via” dalla città per la durata di 3 anni nei confronti di soggetti pregiudicati e due decreti di allontanamento espulsione ad altrettanti stranieri irregolari in Italia, anche questi pregiudicati noti.

“Continuano le attività operative di controllo sistematico degli edifici abbandonati sul territorio cittadino – ha evidenziato il Questore Sartori al termine dell’operazione –. Lo stato di degrado ed abbandono in cui versano verrà ulteriormente sollecitato a chi ne ha la responsabilità, e l’inerzia di questi ultimi doverosamente sanzionata, affinché si adottino tutte quelle misure di vigilanza e di difesa passiva necessarie ad evitare che tali situazioni possano generare problemi di ordine e sicurezza pubblica nonché di tipo sanitario”.