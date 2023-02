La Scuola dell’Infanzia “Amatori” compie 20 anni e li festeggia con nuovi colori e giochi per i bimbi

Una spazio all’aperto di circa 700 metri quadri è stato consegnato simbolicamente ai bimbi che frequentano le attività della Scuola dell’Infanzia Statale “Maria Amatori” nei giorni scorsi, godendosi così il verde della natura nel parco e i multicolori dei giochi installati per rendere l’area a misura di bambino. Alla presenza del sindaco di Thiene Giampi Michelusi e del dirigente scolastico thienese Francesco Crivellaro, tra le altre autorità cittadine, si è dato vita alla cerimonia di taglio del nastro tricolore.

Si tratta di un’ampia porzione di terreno ora riqualificata antistante all’asilo, prendendo a prestito un termine del passato, e che si trova a due passi dal centro della città ed è attiguo allo Stadio di Thiene “Miotto”. Si può considerare anche una sorta di “regalo” da parte del Comune, visto che proprio nel 2023 la scuola festeggia i 20 anni dalla sua fondazione.

L’investimento strutturale sugli spazi esterni, sostenuto da parte del Comune, è ammontato a circa 120 mila euro, a cui va aggiunta la spesa per l’installazione dei giochi adatti per la fascia d’età dei bimbi della “Maria Amatori”, per altri 15 mila euro. Subito per così dire “collaudati” dai più piccoli presenti alla festa prima ancora che alla cerimonia, insieme ad alcuni genitori oltre che al personale dell’istituto per l’infanzia.

“È sempre costantemente alta l’attenzione per le scuole e quest’intervento lo conferma – ha esordito così il sindaco thienese Giampi Michelusi –. La qualità del servizio offerto ai piccoli utenti si avvale anche di interventi volti a migliorare e a riqualificare gli ambienti in cui vivono i nostri bambini“. Al suo fianco anche l’assessore competente in materia di scuole per la città di Thiene, Nazzareno Zavagnin: “un intervento finalizzato a migliorare uno spazio destinato alle attività ricreative esterne e che necessitava di manutenzione dopo tanti anni di utilizzo. Abbiamo proceduto al rifacimento della pavimentazione, ora realizzata in gran parte in resina acrilica multistrato, mentre nelle aree di sicurezza dei giochi è stato impiegato un materiale antitrauma ad alta elasticità. Sappiamo bene che nelle aree gioco destinate ai bambini – continua Zavagnin – è importante l’uso di colori vivaci, sia nelle attrezzature di gioco che sulle pavimentazioni, in quanto risultano di salutare stimolo percettivo: sulla base degli spunti forniti dalle maestre della scuola si è scelto di richiamare nel disegno e nei colori della pavimentazione quelli caratteristici dell’ape, dato che questo insetto è argomento educativo, di gioco e ricerca per i bambini. Infine abbiamo attrezzato l’area arricchendola di nuovi giochi e sedute comode e maggiormente idonee“.

L’intervento ha mantenuto i due aceri alle estremità dell’area, ha invece rimosso altrettanti ciliegi, che con frutti e noccioli potevano essere ingeriti dai bambini, e il ligustro. Nell’aiuola verde ricavata lungo il confine a est è stata messa a dimora una siepe che, nel tempo, crescendo, creerà una certa ombreggiatura. Sono state installate alcune panchine e gazebi ed una seduta di forma semicircolare in calcestruzzo che riprende la forma circolare dell’aiuola sotto l’acero nella parte a nord. La struttura può essere utilizzata come panchina nella parte concava e come schienale d’appoggio nella parte convessa.