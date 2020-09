Sgombero nel cantiere di via Zampieri su ordine della Questura. Nove gli allontanati

Blitz mattutino della Questura di Vicenza, che ha coordinato una task force di intervento composta da Volanti, squadra mobile, polizia scientifica, polizia locale del capoluogo berico e personale degli uffici Immigrazione e di Sanità, per procedere allo sgombero di un’area ad alto degrado in via Zampieri. Oggetto dell’azione uno stabile nei pressi dell’Agenzia delle entrate e il parcheggio attiguo, meta di vagabondi e senzatetto che lì trascorrevano la notte, trovando riparo grazie a una tettoria, senza però averne titolo.

Sono state 9 le persone identificate nel corso delle operazioni, una delle quali trovata in possesso di 150 grammi di hashish e per questo denunciata per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli altri presenti, in larga parte di origine africana, si segnala un provvedimento di espulsione dal suolo italiano in arrivo e un deferimento per mancato rispetto del foglio di via dalla città di Vicenza.

Oggetto della “spedizione” delle forze dell’ordine del capoluogo l’area in prossimità di Parco Fornaci e la zona di San Giuseppe, spesso teatro negli ultimi tempi di fatti di cronaca ed eventi legati allo spaccio di droga. Il giro di malaffare traslato in parte da Campo Marzo e viale Milano e Verona verso la zona in cui sorgono gli spazi verdi divenuti piazze in cui operano decine di malviventi. I poliziotti hanno setacciato i seminterrati dove da alcune settimane si erano insediate decine di persone, contribuendo ad acuire il disagio dei residenti. A collaborare anche il reparto Prevenzione Crimine di Padova.

Tutti e nove gli extracomunitari sono stati sottoposti ad una compiuta identificazione e sul posto, grazie alla presenza degli operatori dell’Ufficio Immigrazione. Per loro è scattata la denuncia per invasione di terreni o edifici di gruppo, contemplata nell’articolo 633 del codice penale che prevede, sulla carta, una pena fino ai 4 anni oltre a una multa di 2 mila euro. A J.O., 22enne senza fissa dimora di nazionalità del Gambia, inoltre, la denuncia per il possesso dell’hashish rinvenuta nel suo zaino. Per M.A., senegalese di 23 anni, irregolare in Italia, già firmato il provvedimento di espulsione. Infine per J.M., 27enne anche lui gambiano, la denuncia per mancato rispetto del divieto di dimora emesso solo lo scorso 9 settembre dal comune di Vicenza.

L’area del cantiere dove si trova l’immobile, al termine delle operazioni di pulizia e bonifica, è stato messo in sicurezza da operai ingaggiati per l’occasione della proprietà dell’immobile, dopo aver atteso il via libera dalle forze dell’ordine presenti sul posto.