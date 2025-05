Si apre una voragine in strada ai Ferrovieri: viabilità interdetta in via Rossi, tecnici al lavoro

Una voragine si è aperta ieri sera in una strada del quartiere dei Ferrovieri a Vicenza e ha portato alla chiusura al traffico di via Rossi.

Ancora in fase di accertamento le cause del cedimento, avvenuto proprio al centro della strada. Il personale di Amcps, con il supporto di Viacqua, prontamente allertati, è intervenuto sul posto per individuare le cause e programmare gli interventi di riparazione necessari. Questa mattina sono iniziate le operazioni di scavo.

Sul fronte della viabilità, il Comune segnala per questo modifiche in alcuni tratti di via Vaccari, via Ferreto de Ferreti e via Filzi: in particolare verrà istituita la svolta obbligatoria verso Via Filzi per chi percorre via Vaccari da Sant’Agostino verso Viale Maganza.