Previsioni 16-18 maggio: soleggiato con poca instabilità sui monti

Situazione generale

Dopo il fronte temporalesco di giovedì sera che ha colpito soprattutto il medio e basso vicentino, il tempo è migliorato velocemente. Correnti fresche nord orientali hanno fatto abbassare di qualche grado le temperature. La pressione atmosferica tende leggermente ad aumentare, questo garantirà un tempo stabile in pianura per i prossimi giorni.

Venerdì 16 maggio

Cielo sereno la mattina su tutta la provincia. Nelle ore pomeridiane ci sarà un debole sviluppo di nubi cumuliformi sulla fascia prealpina ma il rischio di locali piovaschi sarà alquanto basso. Temperature in lieve calo con valori di poco sotto le medie del periodo. Estremi termici in pianura tra 11 e 21 gradi.

Sabato 17 maggio

La giornata inizierà con tempo soleggiato ovunque. Da segnalare l’ottima visibilità data dalle correnti fresche orientali che mantengono i valori di umidità nell’aria piuttosto bassi. Nel pomeriggio nubi irregolari in montagna con bassa probabilità di brevi rovesci. Temperature in lieve aumento in pianura con massime sui 22/23 gradi.

Domenica 18 maggio

Il tempo non subirà sostanziali cambiamenti rispetto ai giorni precedenti. In pianura il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, mentre in montagna nelle ore centrali della giornata non si escludono locali piovaschi di breve durata. Clima gradevole con massime non oltre i 24 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Tempo buono ad inizio settimana con temperature in ulteriore lieve aumento. Un peggioramento del tempo sul vicentino è atteso a metà settimana. Una primavera molto piovosa sul vicentino fino a questo momento.

