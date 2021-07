Si è spenta una voce storica di Radio Oreb. Padre Pasquale fu anche cappellano del “Lane”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A ricordarlo con affetto saranno i frequentatori del centro storico di Vicenza, ma anche gli ascoltatori delle frequenze di Radio Oreb e ancora giocatori, tecnici e dirigenti del Vicenza Calcio, in particolare negli anni del Lanerossi, tempi in cui fu cappellano del club – per 30 anni, non bruscolini – e della squadra biancorossa. Ma anche dei vigili urbani, per dirne un’rltra. A tutti loro chiede una preghiera dal cielo padre Pasquale Di Pietro, deceduto nei giorni scorsi nel capoluogo berico alla bella età di 98 anni compiuti.

Della classe 1922, lasciando intuire origini meridionali, il sacerdote vicentino d’adozione era campano nativo della provincia di Avellino. Per praticamente tre quarti della sua esistenza ha vestito l’abito talare di sacerdote, non muovendosi praticamente più dal Veneto e da Vicenza in particolare dal secondo Dopoguerra in poi, portando avanti la sua missione di fede con determinazione, tenacia e spirito costruttivo.

Don Pasquale è mancato giovedì mattina alle 9.45, e sarà salutato con la solennità del rito religioso cristiano domani alle 10.30 nella Cattedrale del capoluogo berico. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dall’emittente radiofonica a lui tanto cara, Radio Oreb, e sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza. Città che lo aveva accolto dai primi anni di servizio dopo l’ordinazione (nel 1947) e dove si era fatto conoscere da cittadini e fedeli di varier generazioni, divenendo un pilastro per chi ha pregato nella chiesa di San Gaetano, chiesa che ne espone le spoglie nel pomeriggio e fino alle 22 di stasera, e domattina dalle 7 alle 9 prima del funerale.

Membro della congregazione dei Chierici Regolari Teatini, era devoto all’insegnamento di San Gaetano Thiene. Sin da 1948 si era stabilito in questa chiesa nel cuore della città, partecipando alla vita cittadina e promuovendo una moltitudine di iniziative, tra le quali si ricordano un concerto annuale per bambini e una serie di opuscoli e vignette ispirati alla vita dei santi da lui ideati. E’ stato, infine, Superiore Provinciale dei Teatini in Italia, ed insignito del titolo di cittadino benemerito di Vicenza nel 2002, e prima ancora di Cavaliere della Repubblica, nel 1998, con firma del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

Autore di una trentina di volumi di ispirazione religiosa gran parte dei quali dedicati ai Teatini, fino a pochi anni fa lo si vedeva transitare in auto per la città, sorretto da una tempra fuori dal comune che solo negli ultimi mesi è progressivamente venuta a mancare. Grande appassionato in generale di cultura, con trasporto per il canto e l’incanto della radio popolare, posizionandosi per oltre 20 anni dietro al microfono della radio diocesana, di cui è stato a lungo anche presidente.

A ricordarlo con affetto all’indomani della morte del sacerdote è stato oggi anche il sindaco di Vicenza. “Una persona stimata e che per molti anni si è dedicata alla crescita della comunità con dedizione e passione – dichiara il sindaco Francesco Rucco -. Desidero esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale e mio personale per la scomparsa di padre Pasquale Di Pietro rettore della chiesa di San Gaetano in corso Palladio, molto noto per i numerosi ruoli che ha ricoperto esprimendo le sue competenze in vari ambiti, sempre a servizio del prossimo. Molti ricorderanno la sua voce a Radio Oreb e la presenza in qualità di cappellano del Lanerossi Vicenza”.