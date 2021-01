Previsioni meteo 15-17/1, punge il freddo: prevalente sereno ma temperature gelide

Piccole Dolomiti Sport ci regala il consueto servizio di previsioni meteorologiche che annunciano un week end soleggiato, a parte qualche velatura di nuvole poco consistenti, e soprattutto un clima rigido in linea con la stagione invernale. Temperature in discesa quindi, anche al di sotto la media del periodo, escluse precipitazioni di pioggia o neve in questi giorni.

VENERDI 15 GENNAIO

Nel primo mattino il cielo sul Vicentino si presenterà nuvoloso, ma con nubi via via meno compatte. Nella seconda parte della giornata ampi rasserenamenti a partire da nord, fino a cielo totalmente sereno la sera. Correnti gelide di origine continentale irromperanno dalla porta della bora, riversandosi sul nostro territorio. Le temperature saranno in sensibile calo, specie i valori massimi che in pianura non supereranno i 4/5°.

SABATO 16 GENNAIO

Bella giornata di sole sulla nostra provincia con visibilità ottima grazie alle correnti secche dai quadranti orientali. Nonostante il soleggiamento sarà il gelo il fattore più dominante, infatti la colonnina del mercurio scenderà in pianura fino a -5/-6°, nei fondovalle prealpini non si salirà oltre lo zero nemmeno di giorno.

DOMENICA 17 GENNAIO

Clima molto rigido con temperature al di sotto della norma. Il sole sarà “offuscato” da velature di passaggio. Sarà una delle giornate più fredde dell’inverno con estremi termici in pianura tra -7 e +2°. Zero termico a soli 200 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Il nostro territorio sarà dominato dall’alta pressione e dal gelo fino a martedì. Da metà settimana giungeranno da ovest correnti più miti, l’approssimarsi di una perturbazione atlantica porterà le prime precipitazioni a partire da mercoledì pomeriggio, inizialmente nevose fino a bassa quota.