Sicurezza nel Quadrilatero, Possamai: “Servono coordinamento fra forze dell’ordine e riqualificazione della zona”

“Il tema della sicurezza del Quadrilatero va affrontato con una capillare azione di coordinamento tra le forze dell’ordine e una altrettanto significativa attività di riqualificazione e rivitalizzazione del quartiere. Ringrazio la questura per la rapidità con cui il rifugiato che ha minacciato la nostra concittadina è stato identificato e fermato, anche se mi preoccupa molto il fatto che alla convalida dell’arresto sia già seguita la scarcerazione, per quanto accompagnata dal divieto di dimorare in città”.

A dirlo è il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai dopo l’arresto e della successiva scarcerazione del giovane straniero che l’altra sera in piazzale Bologna ha pesantemente minacciato una cittadina, a cui il primo cittadino già ieri ha telefonato per sincerarsi delle condizioni e confrontarsi sull’accaduto.

“Nei giorni scorsi – spiega Possamai – avevo già annunciato la volontà di chiedere al prefetto di dedicare uno specifico Comitato per l’ordine e la sicurezza a questa zona, chiaramente in sofferenza a causa della presenza di spacciatori e tossicodipendenti. Nelle prossime settimane, inoltre, incontrerò le associazioni dei residenti del quartiere e i commercianti per dare il via a un programma di iniziative che consentano ai cittadini di riappropriarsi di questa parte di città che in alcun modo vogliamo lasciare nelle mani di chi delinque e molesta”.

“Nelle ultime settimane – conclude il sindaco – ho incontrato molti residenti che giustamente rivendicano il diritto di vivere serenamente e di godere dello splendido parco storico su cui si affacciano i palazzi di questo quartiere. È chiaro che non esiste un’unica misura in grado di risolvere una situazione che si protrae da tanti anni, ma su questa zona della città è necessario che si metta in campo una forte azione che metta insieme tutte le istituzioni. Da un lato sul fronte della sicurezza, garantendo un presidio costante che coinvolga le forze dell’ordine e la polizia locale, dall’altro rilanciando il quartiere con interventi che vanno dall’arredo urbano alle iniziative culturali e di socializzazione che mettano al centro i cittadini del quartiere”.