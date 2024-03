Incidente in moto: il pilota rimane incastrato con una gamba sotto il guard-rail

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento di soccorso a un motociclista vicentino poco dopo mezzogiorno a Gambugliano, ora frazione di Sovizzo, il quale era scivolato sull’asfalto finendo sotto una barriera di protezione della carreggiata, rimanendo ferito oltre che bloccato. In particolare un arto inferiore era rimasto sotto il guard-rail, lungo via Zovo.

Sul posto si sono recati in regime di urgenza un’ambulanza con il team di soccorso sanitario del Suem 118, una squadra di vigili del fuoco inviata alla caserma operativa di Vicenza a una pattuglia di polizia locale, con gli agenti a occuparsi della gestione del traffico e poi dei rilievi sull’incidente: un’uscita autonoma di strada, parrebbe, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

I pompieri vicentini, dopo una prima analisi della situazione d’emergenza e con il supporto dei soccorritori del 118 pronti a prendersi in carico il motociclista ferito, hanno sollevato con martinetto idraulico il guardrail, riuscendo a sfilare la gamba del centauro. L’uomo è stato subito stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale: non correrebbe pericolo di vita ma le sue condizioni generali di salute non sono al momento note nei dettagli.