Elezioni comunali: l’outsider Maurizio Zordan ufficializza la corsa a Valdagno

Adesso c’è l’ufficialità: l’imprenditore valdagnese Maurizio Zordan ha sciolto anche le ultime residue riserve e si candida, con una coalizione pare composta da due liste, alla carica di sindaco di Valdagno, sua città natale, dove è cresciuto e in cui lavora (ora vive nel veronese).

La sua candidatura ufficiosa risale invece a mesi fa, quando è sorto intorno al suo nome il laboratorio civico Valdagno Bene Comune. “Maurizio Zordan è un cittadino profondamente legato a Valdagno e nutre un profondo desiderio di vedere la comunità prosperare e si impegna attivamente per il suo sviluppo. La candidatura – spiega un comunicato del suo comitato elettorale – nasce dall’intenzione di mettere a disposizione le proprie competenze e l’esperienza maturata nel settore privato, allo scopo di contribuire a costruire, insieme a chi lo desidera, un futuro migliore per tutti gli abitanti”.

“Maurizio – aggiunge la nota – è un professionista altamente qualificato, con un solido background e una vasta esperienza nel settore privato. Ha dimostrato notevoli capacità nell’affrontaresfide complesse e nell’ottenere risultati positivi in ogni ambito lavorativo. La sua visione innovativa e la determinazione, che lo contraddistinguono da sempre, lo hanno reso un leader rispettato e apprezzato. I grandi progetti hanno bisogno di persone competenti che possano raggiungere, uniti, i risultati con determinazione, entusiasmo e mente fresca: queste sono le caratteristiche che contraddistinguono la squadra che affianca Maurizio Zordan in questa candidatura per Valdagno”.

“La passione per il Bene Comune – spiegano i promotori della sua candidatura – ci ha uniti. Siamo un autentico gruppo civico, incarnandone appieno il significato. Crediamo nel dialogo aperto e costruttivo con tutti i cittadini e le cittadine di Valdagno. Il nostro obiettivo è coinvolgere attivamente la comunità, ascoltandone le idee, le preoccupazioni e le aspirazioni, al fine di costruire insieme un futuro migliore per tutti. Nella nostra campagna elettorale poniamo l’accento sulla necessità di nuove proposte per affrontare le sfide attuali e future di Valdagno. Siamo consapevoli delle rigidità presenti nel Comune e ci proponiamo di superarle attraverso un approccio innovativo, flessibile e orientato al cambiamento. Utilizzeremo in modo responsabile le risorse a nostra disposizione, partendo proprio da quelle che la nostra comunità offre, per realizzare progetti concreti che rispondano alle esigenze di tutta la cittadinanza. Siamo pronti ad ascoltare e ad accogliere le istanze di coloro che non sono stati rappresentati adeguatamente in passato. Vogliamo dare voce a tutti i cittadini e le cittadine di Valdagno e lavorare insieme per creare un ambiente inclusivo, equo e prospero per tutti”.

La biografia

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Verona, dal 1991 lavora per cinque anni presso il Gruppo Marzotto come Senior Controller. Nel 1996 viene assunto dal padre nell’azienda di famiglia per organizzare il processo di sviluppo che porterà l’azienda ad evolvere da piccola impresa artigianale a realtà industriale.

Gestisce l’azienda Zordan insieme ai fratelli Marta ed Alfredo, occupandosi nel tempo del passaggio generazionale attraverso la creazione di un trust, e dell’internazionalizzazione dell’azienda tramite l’acquisizione dell’americana Woodways. Credendo nel ruolo dell’impresa nel definire nuovi modelli economici virtuosi per persone e pianeta, nel 2016 promuove la trasformazione dell’azienda in Società Benefit e la conquista della certificazione B Corp.

Nel 2018 rende la Zordan 1965 uno dei primi tre casi in Italia ad applicare i princìpi dell’auto-organizzazione ispirati alla teal organization. Oggi si occupa di delineare i futuri scenari strategici dell’azienda contaminandola con trend pionieristici del mondo imprenditoriale, tra cui la condivisione del capitale con i collaboratori dell’impresa.