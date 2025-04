Spaccio nel centro città, pusher fermato e “poker” di consumatori segnalati

I controlli antidroga della polizia locale di Vicenza hanno portato di recente alla denuncia di un pusher di droga e alla contestuale segnalazione al prefetto berico di quattro clienti, consumatori abituali di sostanze stupefacenti.

L’ultima operazione degli agenti vicentini del Nos (si tratta del Nucleo operativo speciale) e della Squadra antidegrado, eseguita tra Campo Marzo, il Giardino Salvi e Parco Fornaci ha inoltre portato oltre all’identificazione di numerose altre persone.

“Ringrazio la polizia locale di Vicenza – sono le parole del sindaco Giacomo Possamai, – e in particolare la squadra del Nos per questa operazione antidroga e antidegrado. Le attività di controllo messe in atto dagli agenti contribuiscono in maniera determinante alla lotta alla spaccio e dimostrano che il territorio della città è presidiato e monitorato. Continuiamo con tutte le forze possibili a presidiare la nostra città. Abbiamo però bisogno che ognuno faccia la propria parte: non c’è solamente la lotta allo spaccio, c’è anche la lotta al consumo di stupefacenti. Su questo è necessario che arrivino finalmente risorse sia economiche sia di personale a chi si occupa di agganciare e recuperare chi ha problemi di tossicodipendenza. Altrimenti il rischio è quello di continuare a intervenire su chi spaccia, senza la possibilità di risolvere concretamente il problema”.

Durante l’operazione gli agenti hanno identificato una decina di persone sospette nell’area tra Campo Marzo e il Giardino Salvi. Quattro di loro, già noti alle forze dell’ordine per il consumo di sostanze stupefacenti, sono stati trovati in possesso di sostanze illegali per uso personale: immediata la segnalazione alla Prefettura dei quattro assuntori, che sono poi stati sanzionati per la violazione del regolamento di polizia urbana in merito al consumo di bevande alcoliche nell’area verde.

L’attenzione degli uomini del Nos si è poi spostata su Parco Fornaci, grazie a segnalazioni fatte da cittadini sulla presenza di gente sospetta. Il controllo ha portato all’identificazione di 6 persone di origine straniera. Uno di questi soggetti, C.K., 30 anni del Gambia, è stato notato dagli agenti mentre provava a disfarsi di un sacchettino, lanciandolo tra i cespugli del parco. Una volta recuperato, gli agenti hanno constatato che il sacchetto conteneva diverse dosi di marijuana, già pronte per la cessione.

Il 30enne è dunque stato sottoposto a una perquisizione più approfondita al Distaccamento, che ha portato al recupero di altra sostanza stupefacente che l’africano aveva addosso. Di qui, il fotosegnalamento e il deferimento in stato di libertà del pusher africano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio. La sostanza stupefacente recuperata è stata posta sotto sequestro.

