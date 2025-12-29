Stadio Menti, avviati i lavori per la riapertura della Curva azzurra

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è svolto oggi il sopralluogo degli assessori ai lavori pubblici e allo sport del Comune di Vicenza, Cristiano Spiller e Leone Zilio, alla Curva azzurra dello stadio Romeo Menti dove sono cominciati gli ultimi lavori necessari alla riapertura al pubblico del settore chiuso dal 2010.

L’intervento rientra nella programmazione comunale dei lavori pubblici e si inserisce nel più ampio piano di manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, fruibilità e accessibilità dello stadio Menti. Nel dettaglio, il progetto prevede la demolizione di parte della recinzione che attualmente separa la Curva azzurra dalla Curva sud e la realizzazione di nuove recinzioni di separazione verso la Tribuna coperta e la postazione dei disabili. Ciò consentirà di unire funzionalmente la Curva azzurra alla Curva sud così da garantire una gestione più efficiente dei flussi di pubblico.

Particolare attenzione è stata riservata al tema dell’accessibilità. Il progetto include infatti la realizzazione di due nuovi servizi igienici dedicati alle persone con disabilità, ricavati in un locale attualmente adibito a magazzino sotto la Curva azzurra, oltre alla ristrutturazione completa dei servizi igienici esistenti nelle immediate vicinanze del settore. Sono previste anche due nuove rampe, per superare le barriere architettoniche, in corrispondenza dei varchi 7 e 8, per agevolare l’uscita del pubblico. Completano l’intervento alcune opere di carattere manutentivo, tra cui l’impermeabilizzazione della giunzione tra Curva sud e Curva azzurra, necessaria per impedire le infiltrazioni, e il rifacimento del contro-soffitto del blocco dei servizi igienici all’ingresso della Curva Sud, danneggiato nel tempo da infiltrazioni d’acqua.

«Questi nuovi lavori – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – seguono quelli già realizzati nel corso del 2025, per ulteriori 200 mila euro, che hanno permesso la completa impermeabilizzazione della Curva azzurra tramite stesura di una resina e il risanamento della struttura in calcestruzzo, deteriorata dall’usura del tempo, con la protezione anticorrosiva dei ferri d’armatura e il ripristino volumetrico del calcestruzzo. Interventi importanti, anche dal punto di vista economico, che dimostrano l’attenzione e la cura dell’amministrazione per gli impianti sportivi della città». Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo sport Leone Zilio: «La riapertura della Curva azzurra rappresenta un segnale importante per lo sport vicentino e per i tifosi. Restituire questo settore allo stadio significa rafforzare il legame tra la città e il calcio, offrendo spazi più inclusivi, moderni e adeguati agli standard attuali, con una particolare attenzione alle persone con disabilità».

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.