Stadio Menti da tutto esaurito stasera per spingere il “Lane” ai quarti playoff di serie C

Impossibile reperire biglietti o accrediti in vista del match di ritorno di playoff di serie C in programma stasera allo Stadio Romeo Menti (si gioca alle 21). Saranno quindi in 10 mila e oltre i biancorossi a sostenere la squadra di mister Vecchi, chiamata a difendere l’1-0 maturato martedì sera in Puglia, violando lo Stadio Iacovone del Taranto.

Il gol in avvio realizzato all’andata da bomber Ferrari, e lo status di testa di serie che vale la qualificazione in caso di somma gol a favore, rendono il L.R. Vicenza la squadra favorita per il passaggio del turno. L’undici rossoblu, però, dal canto suo, è una formazione abituata a far bene anche lontano dal campo di casa, e quindi l’allerta sarà massima al Menti, con i tifosi berici a spingere avanti il “Lane” verso i quarti dei playoff.

Pochi i tagliandi ancora a disposizione per i tifosi last minute, secondo gli aggiornamenti di ieri sera, dopo che il maltempo di giovedì aveva costretto il club a chiudere in anticipo la biglietteria dello Stadio. Praticamente tutti gli abbonati biancorossi hanno esercitato il diritto di prelazione sul posto per i playoff, e perfino la richiesta degli accrediti stampa ha recitato il sold out. Tutto pronto, quindi, e non resta che giocare i 90 minuti stavolta in casa, senza guardare troppo al tesoretto dell’andata. Basta una distrazione, infatti, per vanificarlo e rimettere la qualificazione e il sogno serie B in discussione.