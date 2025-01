Stalkerizza e minaccia la ex compagna nonostante i domiciliari: arrestato

Aveva già un divieto di avvicinamento ma nonostante questo aveva continuato a perseguitare la sua ex compagna, tanto che a suo carico erano scattati gli arresti domiciliari. Neanche questo ha impedito a un uomo di proseguire nel suo intento persecutorio, attraverso mail minacciose che hanno continuato a mettere la donna in uno stato di paura costante, portandola a sporgere nuovamente denuncia.

Per questo sabato nei confronti di M.B. è scattato l’arresto e l’uomo si trova ora nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore. A dare esecuzione all’ordinanza di custodio cautelare sono stati gli agenti della polizia di Stato di Vicenza ed in particolare gli operatori della sezione “Reati contro la persona, in danno dei minori e reati sessuali” della squadra mobile berica.

L’attività investigativa è stata diretta dalla Procura della Repubblica vicentina: la vicenda origina da un precedente procedimento penale per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, non avendo accettato la fine della relazione sentimentale. L’uomo ha continuato a molestare l’ex convivente attraverso numerose email dal contenuto intimidatorio, tanto da incuterle uno stato di paura e di ansia che l’ha costretta a cambiare abitudini di vita e che l’hanno infine portata a presentare nuovamente querela presso gli uffici della squadra mobile berica.

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti presso l’abitazione dei genitori in provincia di Venezia e quindi portato nella casa circondariale di Venezia. Al termine dell’attività investigativa l’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere.