Strade allagate, anche la polizia locale vittima del maltempo. Fotonotizia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Impegnata nel monitoraggio del territorio, anche la Polizia Locale è finita vittima del maltempo. Per fortuna senza gravi conseguenze. E’ successo stamattina all’altezza del civico 24 di Via Ambrosini a Vicenza, dove un furgonato in dotazione agli agenti del capoluogo è scivolato in una canaletta.

A portare fuori strada gli agenti col loro mezzo è stata probabilmente l’acqua che dal canaletto era tracimata invadendo gran parte della carreggiata, occultando di fatto i limiti del fossato stesso: il Fiat Ducato è finito quindi incagliato a bordo strada. Provvidenziale come sempre l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono occupati del recupero del mezzo: indenni gli agenti. E mentre in città per ora si sono verificati solo piccole situazioni di disagio con allagamenti di modesta entità, preoccupa per domani soprattutto il Rettone: chiuso il parco adiacente e predisposta la distribuzione di sacchi lungo l’asse più critico. Al momento in calo, invece, il livello del Bacchiglione.

foto A. Dalla Zanna