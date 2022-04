Stradella Valmarana, un percorso verde sensoriale a pochi passi dal centro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una piccola via suggestiva immersa nella natura che collega i meravigliosi palazzi storici della città di Vicenza quali Villa Capra a Villa Val Marana, è divenuto un percorso verde sensoriale circondato da piante aromatiche.

Il Comune di Vicenza in concomitanza con i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Stradella Valmarana, oltre alla realizzazione della nuova pavimentazione del percorso di collegamento pedonale, il ripristino del sistema di scolo delle acque e la sistemazione delle gradinate, ha previsto l’allestimento sperimentale di un percorso verde sensoriale. Lungo la via infatti, sono state messe a dimora essenze olfattive e gustative quali alloro, lavanda, rosmarino, salvia, erba cipollina, maggiorana, timo, menta, calicanto, olea fragrans.

“Grazie all’inserimento di piante aromatiche andiamo a rendere ancora più bello questo meraviglioso percorso naturalistico, a pochi passi dal centro storico e dalle ville Valmarana e La Rotonda – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – Si tratta dell’ennesimo intervento per valorizzare ulteriormente un tratto già di per sé molto suggestivo, che fa parte del cammino Fogazzaro Roi, e che appartiene al patrimonio culturale e paesaggistico della città. Il completamento della riqualificazione del sito avverrà con l’installazione dei punti luce, una volta ottenuto il via libera dalla Soprintendenza”.

Foto dal sito del Comune di Vicenza: https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/312233

L’intervento in stradella Valmarana, del valore di 90 mila euro, rientra nell’ambito di un progetto complessivo di 183 mila euro, che negli anni scorsi ha portato alla riqualificazione di stradella della Rotonda migliorando l’accessibilità all’intero sito turistico.

Andrea Falcone