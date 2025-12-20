Stretta su criminalità e spaccio: 384 arresti in Italia. L’operazione coinvolge Vicenza

Una vasta operazione di portata nazionale contro la criminalità diffusa e il traffico di stupefacenti ha impegnato le Squadre Mobili di tutta Italia portando all’arresto a Vicenza di una persona colta in flagranza di reato e alla segnalazione di una seconda persona. L’operazione nazionale “Alto Impatto”, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha portato alla luce un bilancio impressionante: oltre 95mila persone identificate e 384 arresti eseguiti su tutto il territorio nazionale.

La Questura di Vicenza ha fornito il proprio contributo operativo all’azione nazionale. Gli agenti berici hanno arrestato un soggetto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato una seconda persona per lo stesso reato. Durante i controlli provinciali sono stati sequestrati diversi grammi di cocaina, eroina e cannabinoidi, con la contestazione di tre sanzioni amministrative ad altrettanti assuntori di sostanze stupefacenti.

L’indagine non si è limitata allo spaccio tradizionale, ma ha passato al setaccio anche i cosiddetti cannabis shop e i fenomeni legati alla mala-movida e ai regolamenti di conti. I numeri dell’operazione descrivono a livello nazionale un intervento imponente: 95.164 persone identificate tra cui quasi 11mila minorenni, 384 arresti e 55 persone indagate a piede libero, oltre una tonnellata e 300 chili di cannabinoidi sequestrati, 355 chili di cocaina, 41 armi da fuoco e 300mila euro in contanti.

Particolare attenzione è stata rivolta al web. Gli investigatori hanno infatti individuato diversi profili social che inneggiavano a fenomeni criminali, ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale oscuramento.

L’operazione è stata anche l’occasione per verificare l’applicazione della nuova legge che ha stretto le maglie sulla vendita di prodotti a base di cannabis, portando all’elevazione di centinaia di sanzioni amministrative per somministrazione illegale di alcol e uso di droghe.

