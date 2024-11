Studentato San Silvestro, dopo 12 anni ripartono i lavoro. In arrivo 2,4 milioni dal Ministero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono in arrivo a Vicenza 2,4 milioni di euro che permetteranno di far ripartire i lavori per lo studentato universitario di San Silvestro, fermi da 12 anni.

La notizia è rimbalzata in città attraverso una comunicazione del 30 ottobre del Ministero dell’Università e della Ricerca, che annuncia lo stanziamento di 187 milioni per rifinanziare il quinto bando che prevede la realizzazione di residenze universitarie, un tema scottante per moltissimi fuori sede in tutta Italia. “Sarà così possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria e ammettere a cofinanziamento statale nuovi alloggi per gli studenti” afferma la nota del Mur. Fra i progetti che rientreranno nella distribuzione dei nuovi fondi si sarà, appunto, la struttura vicentina.

Per questi interventi è previsto un cofinanziamento da parte dello Stato fino al 75% del costo totale. Gli alloggi realizzati saranno destinati anche agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi secondo le modalità previste dal bando. Lo studentato è chiuso dal 2012, quando era stato dichiarato inagibile a seguito del terremoto in Emilia. 12 anni nei quali non sono mancate le polemiche politiche e le preoccupazioni in quanto la struttura ha registrato accessi abusivi da parte di sbandati in cerca di un tetto. Ora, grazie allo scorrimento della graduatoria reso possibile dal nuovo stanziamento ministeriale, potranno ripartire i lavori, probabilmente già nel giro di 12 mesi. E la sua inaugurazione potrebbe già scattare nel 2027.

Le reazioni

“ Ci voleva il Governo Meloni per rilanciare lo studentato di San Silvestro! – commenta il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine – Grazie allo stanziamento di 2,4 milioni del Ministero la nostra città avrà una residenza universitaria all’avanguardia e lo stabile verrà finalmente sottratto a degrado e occupazioni abusive”