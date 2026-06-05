Superlight Foto Festival, oggi il via: tre giorni attorno alla fotografia nel cuore di Vicenza

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Prende il via oggi, venerdì 5 giugno, il Superlight Vicenza Foto Festival, la nuova manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea che fino a domenica 7 giugno trasformerà il centro storico della città in un punto di riferimento per appassionati, artisti e professionisti del settore.

Per tre giorni la Chiesa di San Vincenzo al Monte di Pietà, in Piazza dei Signori, ospiterà infatti un ricco programma di mostre, proiezioni, conferenze, workshop, film e presentazioni di libri fotografici. L’edificio sarà riconfigurato come uno spazio espositivo sperimentale, con un percorso che dall’esterno della chiesa accompagnerà i visitatori attraverso il cortile e la Sala dei Pegni, fino all’uscita in contra’ del Monte.

Il festival nasce dall’iniziativa di Marco Zorzanello, Sebastian Arthur Hau e Simin Ding, in collaborazione con Casa di Cultura Popolare di Vicenza, con il patrocinio del Comune di Vicenza e il sostegno di numerosi partner pubblici e privati. L’evento si inserisce inoltre nel progetto “Corso Culture del Contemporaneo”, che punta a consolidare in città un presidio stabile dedicato alle espressioni artistiche contemporanee.

Ascolta “Marco Zorzanello; fotografo documentarista” su Spreaker.

L’idea è maturata tre anni fa attorno ai tavolini di un caffè di Piazza dei Signori, con l’obiettivo di portare a Vicenza le più interessanti esperienze della fotografia contemporanea internazionale. Una sfida che oggi si concretizza attraverso una proposta culturale capace di mettere in dialogo il patrimonio storico e architettonico cittadino con le nuove forme dell’immagine.

Il programma espositivo propone una selezione di autori italiani e internazionali frutto di un anno di ricerca tra concorsi, festival e pubblicazioni specializzate. In mostra anche quindici talenti locali che non avevano mai esposto a Vicenza, accanto a nomi affermati come Gabriele Basilico e a giovani fotografi provenienti da diversi Paesi del mondo.

Tra gli ospiti attesi figurano Janet Delaney, artista e docente all’Università di Berkeley, Antonio Carloni, direttore della fotografia delle Gallerie d’Italia e fondatore di Cortona on the Move, e Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia. Tre figure di primo piano chiamate a offrire riflessioni e approfondimenti sul presente e sul futuro della fotografia.

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Tra le novità spicca il format Incontri di Sguardi, sviluppato insieme a Casa di Cultura Popolare con il contributo della psicologa Anna Coda e della storica dell’arte Giovanna Grossato. Gli appuntamenti saranno aperti a tutti e pensati come occasioni di confronto e dialogo attorno alle immagini e all’arte contemporanea.

La chiusura del festival sarà affidata alla prima vicentina del documentario pluripremiato “Ferdinando Scianna: il fotografo dell’ombra”, dedicato al celebre autore dell’agenzia Magnum e in programma al Cinema Odeon. In contemporanea, Piazza dei Signori ospiterà anche la mostra dedicata a Guido Harari, promossa dal Comune di Vicenza, contribuendo a fare del centro cittadino una vera e propria capitale della fotografia per l’intero fine settimana. L’ingresso a tutte le iniziative del Superlight Vicenza Foto Festival è gratuito. Info: superlightfestival.com.

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