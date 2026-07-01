Tromba d’aria in Altopiano. Il vento scoperchia un fienile. Video

Una tromba d’aria si è abbattuta sull’Altopiano di Asiago danneggiando un fienile a Gallio e scaraventando a terra lamiere. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito.

I Vigili del fuoco di Asiago sono intervenuti sul posto e sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e per verificare che non siano ulteriori pericoli.

Continua intanto la forte instabilità, con la Protezione civile che ha lanciato l’allerta arancione. Forte vento sta interessando anche l’Alto Vicentino.