Tromba d’aria in Altopiano. Il vento scoperchia un fienile. Video
Una tromba d’aria si è abbattuta sull’Altopiano di Asiago danneggiando un fienile a Gallio e scaraventando a terra lamiere. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito.
I Vigili del fuoco di Asiago sono intervenuti sul posto e sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e per verificare che non siano ulteriori pericoli.
Continua intanto la forte instabilità, con la Protezione civile che ha lanciato l’allerta arancione. Forte vento sta interessando anche l’Alto Vicentino.
– – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.