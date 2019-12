Tamponamento a catena in viale Serenissima: coinvolte cinque auto e un pullman

Un pullman di statunitensi e cinque auto sono rimasti coinvolti in serata a Vicenza in un incidente stradale, per fortuna senza conseguenze gravi: alcune persone sono rimaste ferite, altre contuse, nessuno è però in pericolo di vita.

Il tamponamento è avvenuto intorno alle 19,30 in viale Serenissima, all’altezza del centro commerciale Palladio. Fra i feriti, uno dei passeggeri del pullman e un’automobilista rimasto incastrato nell’abitacolo della sua utilitaria: quest’ultimo è stato estratto dai vigili del fuoco.

Sul posto, oltre ad alcune ambulanze, anche i carabinieri e la polizia locale per la regolazione del traffico.