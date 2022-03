Tanti auguri al Veloce Club Vicenza, 120 anni di storia tra grandi campioni e vittorie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un compleanno speciale quello del Veloce Club Vicenza storica società ciclistica che festeggia 120 anni tra ricordi e grandi progetti futuri. Era il 19 marzo 1902 quando 40 appassionati di ciclismo decisero di dare vita ad una squadra che avrebbe partecipato alle gare su strada. In quell’occasione all’osteria al Gambero in Contrà Oratorio dei Servi vi fu una grande festa e proprio li si scrisse quella che oggi è una pagina indelebile dello sport vicentino. La grande passione e i traguardi raggiunti hanno portato al riconoscimento di due stelle al merito assegnate dal Coni.

Tra i tanti amanti delle due ruote a sostenere la la società ci fu anche un nome illustre del vicentino, divenuto poi imprenditore di fama mondiale. Tullio Campagnolo ne fu anche corridore, prima di iniziare l’attività di produzione proprio nel campo ciclistico e una volta smesso di lottare sui pedali, non ha mancato di dare supporto economico per far gareggiare la squadra, sfornando innumerevoli campioni nell’immediato dopo guerra. Tra le corse più conosciute organizzate dalla società spicca l’Astico-Brenta, andata in scena per quasi 80 anni e anche una edizione della Milano-Vicenza, nel 1950, con arrivo allo stadio Menti.

Non solo corse prestigiose ma anche grandi campioni, il club vicentino ha lanciato nel ciclismo che conta atleti divenuti famosi e che hanno saputo imporsi negli anni in molte gare nazionali ed internazionali. Tra i campioni che corsero con i colori del VCV vanno annoverati nei primi anni di attività Andretta, Censi, Antolini, Zaramella, Morbiato, il campione olimpico Dinale, Dartardi, Gava, Gasparinetti, Panarotto. E poi dagli anni ’50 Zigliotto, Coltro, Maule, Peruzzo, Massignan. Ma anche Tullio Campagnolo stesso. E più avanti con gli anni anche Battaglin. Negli anni ’70 tra i molti anche Farisato, fino ad arrivare a tempi molto più recenti con Fabio Baldato

Per festeggiare l’importante anniversario dalla nascita, è già stata programmata per il prossimo 15 maggio, dal presidente Silvano Campanaro e dal vice Andrea Tirelli, quella che viene definita la “pedalata dei 120 anni” una corsa commemorativa aperta a tutti. Il tragitto è di circa 30 chilometri e si svolge interamente nel territorio comunale e limitrofi di Vicenza. Di fatto un bel giro cicloturistico dalla Rotonda del Palladio a Villa Zileri. Si partirà con una guida turistica autorizzata dall’esedra di viale Dalmazia/viale Roma per arrivare alla fine in piazza dei Signori con il saluto delle autorità.