Terremoto di 4.3 gradi in Emilia: avvertito distintamente anche nel Vicentino

E’ stata avvertita distintamente anche nel vicentino la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata alle ore 21 in provincia di Reggio Emilia, a 3 chilometri da Correggio e a 7 chilometri di profondità. Il sisma, oltre che in Emilia Romagna, è stata infatti sentita da molte persone anche in Veneto e Lombardia. Nel vicentino, segnalazioni a Montecchio Maggiore, Vicenza, Thiene e Dueville.

L’episodio sismico era stato preceduto da un altro, alle 19,55, in questo caso di magnitudo 4.0, con epicentro quattro chilometri a Est di Bagnolo in Piano, sempre a 7 chilometri di profondità. Torna quindi la paura in Emilia, già duramente colpita dal sisma del 2012.

Altre due scosse meno forti si sono poi susseguite alle 21.06 e 21.13 sempre con epicentro a Bagnolo in Piano e Correggio, con magnitudo, rispettivamente, di 2.2 e 2.6 sulla scala Richter. A registrare lo sciame sismico è stata la sala sismica di Roma dell‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Al momento non si registrano danni a cose o a persone, ma le veriche sono ancora in corso da parte di protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine. E’ stato nel frattempo attivato il sistema di Protezione civile regionale, in stretto contatto con il Dipartimento nazionale della Protezione civile. Anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è costantemente informato sugli esiti delle verifiche.