“Tisane calde per combattere il virus”: la bufala su Whatsapp smentita dalla Provincia

Gira di telefono in telefono da giorni e dà indicazioni grossolane per combattere il nuovo Coronavirus. Un testo, che sarebbe a cura di una fantomatica dottoressa Lidia Rota Vender che riporta indicazioni igienico-sanitarie per affrontare il Coronavirus. La grossolanità delle affermazioni fa già di per sé dubitare della veridicità (bere bevande calde perché il virus non resiste alle alte temperature, ad esempio), tanto che il testo è già stato smentito, tra gli altri, dal sito bufale.net.

Segnalazioni stanno arrivando numerose, da ogni parte d’Italia, anche alla Provincia di Vicenza: persone ricevono messaggi con l’intestazione “ Provincia di Vicenza servizio di Protezione Civile” contenenti indicazioni su come affrontare il Coronavirus. La Provincia avvisa che si tratta di falsi.

“Le informazioni ufficiali sono pubblicate sul sito istituzionale e sui nostri social – precisa il Presidente Francesco Rucco – Peraltro, non avendo una specifica competenza in merito, ci stiamo limitando a riportare le decisioni di Governo e Regione, per garantirne la più ampia diffusione e facilitare i cittadini nella ricerca di notizie. Nessun altro tipo di messaggio è partito dai nostri canali ufficiali”.

La Provincia di Vicenza ricorda quindi che è fondamentale, in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove le informazioni si susseguono ad alta velocità, saper distinguere le notizie vere da quelle false: il modo migliore è selezionare la fonte, consultando solamente quelle ufficiali e le testate giornalistiche che a quelle fanno riferimento, non dando credito a “catene” che ci vengono inviate.