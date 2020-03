Seggiolini anti abbandono, via alle multe

Via alle multe per chi non ha installato i dispositivi anti abbandono sui seggiolini in auto. In pratica chi trasporta in auto un bambino di età inferiore ai 4 anni senza un seggiolino munito di sistema anti abbandono secondo l’articolo 172 del Codice della Strada, rischia una multa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro) e la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi se viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.

I dispositivi (integrato nel seggiolino o separato) non necessitano di omologazione, ma devono essere conformi alle prescrizioni tecniche riportate nell’allegato A al decreto. In particolare l’anti abbandono deve dare un segnale di allarme idoneo ad attirare tempestivamente l’attenzione del conducente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo, nonché avere la capacità di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente.

Prima di acquistare il dispositivo è consigliabile verificare la conformità alle caratteristiche tecniche previste dalla norma, consultando la documentazione tecnica eventualmente messa a disposizione dal fabbricante.

Attraverso il portale del Mit si potrà richiedere il contributo o il rimborso per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza sui seggiolini salva-bebè. Registrandosi tramite Spid i genitori potranno richiedere un bonus spesa dal valore di 30 euro per l’acquisto del dispositivo.