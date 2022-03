Torna Abilmente, 250 espositori e oltre mille workshop per gli amanti del “Do It Yourself”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna a Vicenza l’evento principe del fai da te, la fiera della creatività apre i battenti domani, giovedì 31 marzo con oltre 250 espositori. Abilmente è il salone delle idee creative dove imparare nuove tecniche, assaporare momenti di ispirazione e vivere esperienze pratiche con i tanti laboratori presenti. Sono attesi migliaia di appassionati, fino al 3 aprile potranno partecipare a oltre mille corsi e dimostrazioni facendosi guidare dall’abilità delle creative più amate d’Italia. Tra le tante attività dove poter apprendere nozioni si segnalano: decorazioni e bijoux, cucito, filato e ricamo, patchwork, calligrafia, carta, scrap e colore.

Tra le attività più amate dal pubblico di Abilmente nei quattro giorni di kermesse, i workshop pratici della Via delle Idee che porta in fiera le ultime tendenze creative, dai monili in pasta polimerica e resina UV alle creazioni in fimo e in washable paper, patchwork e uncinetto. Torna il laboratorio della slow fashion Cucito su di te dove riscoprire il piacere di capi handmade unici e creati su misura e imparare tecniche di rammendo creativo. Attesa anche per la prima volta a Vicenza di Paper’n’Joy, l’area in cui scoprire tutti i modi per lavorare la carta, e per i laboratori di calligrafia di The Quick Lazy Dog.

New entry di questa edizione i corsi di Domestika, per trasformare anche un errore in espressione creativa con diverse tecniche: dall’illustrazione con Francesco Poroli, firma di riviste come Wired, The New York Times Magazine, GQ, Il Sole 24 Ore o la Repubblica, al re-fashion dei capi di abbigliamento con la stilista e divulgatrice dell’imprenditoria sostenibile Gaia Segattini. Con Barbara e Elisabetta, sorelle fondatrici del brand di filati BettaKnit, si scoprono le diverse tecniche di lavoro a maglia, con la calligrafa Chiara Bacchini i segreti del lettering e la falsa calligrafia, con l’artigiana tessile Lucrezia Moro la tintura naturale di filati.

Ad Abilmente il divertimento è assicurato per tutta la famiglia. Thialò, Make your Style e Atelier Ali accompagnano i bambini nella realizzazione di corone da fiaba, bambole e pupazzi, monili in plastica fluorescente e buffi portachiavi. Sabato 2 aprile la Libreria Vispa Teresa propone letture animate per risvegliare la fantasia dei più piccoli.

Per permettere un’affluenza controllata nel quartiere fieristico berico i biglietti per Abilmente sono in vendita solo online. Riduzioni per l’ingresso sono disponibili nei negozi del network Flying Tiger del Nord Italia. Per rendere ancora più piacevole e sicura l’esperienza in fiera, un intero padiglione è adibito ad area ristoro e picnic, a disposizione anche per consumare il pranzo al sacco.