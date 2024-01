Si apre VicenzaOro January, focus Questura su sicurezza e corteo centri sociali su Israele

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si apre la prima rassegna dell’oro del 2024 in Fiera di Vicenza, da oggi al prossimo martedì 23 gennaio, con migliaia di visitatori e addetti del settore attesi in città. Ma, come si evince dagli esiti della riunione svoltasi in settimana in Prefettura berica, in un contesto non certo ideale per quanto concerne la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico derivante dalle tensioni di politica internazionale che si ripercuotono sugli eventi di carattere commerciale come VicenzaOro January in partenza.

Dalla Questura viene reso noto che per questi cinque giorni di fiera stati predisposti specifici e mirati servizi disicurezza e vigilanza al complesso espositivo di Vicenza Ovest, anche durante le ore notturne. Tutto ciò allo scopo di prevenire, oltre che azioni criminose della delinquenza comune, anche atti di terrorismo. Oltre alle precauzioni ormai divenute di prassi, si è aggiunta in questa ediziona la preoccupazione ulteriore per le manifestazioni di dissenso verso venditori, buyers e clienti da Israele o di religione ebraica. Con un corteo di protesta previsto in città per domani, sabato 20 gennaio dalle 10 alle 13 circa.

“Al fine di garantire, da un lato, il diritto di manifestare e, dall’altro, il regolare svolgimento

della fiera orafa, in sede di coordinamento interforze e da ultimo in occasione del Comitato

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Vicenza Salvatore

Caccamo, sono stati meglio definiti i profili organizzativi e di sicurezza dell’evento al fine della migliore predisposizione dei dispositivi di ordine pubblico”.

Su sabato mattina , dopo che nei giorni scorsi il centro sociale Bocciodromo di Vicenza ha esteso l’invito ad analoghe associazioni del Nord Est, il corteo potrà riunirsi e marciare ma mantenendo “un’adeguata distanza” – così viene definita – dall’area Fiera. Tradotto in soldoni, si rimarrà a 2 chilometri dai padiglioni. Nel dettaglio, l’accesso ai manifestanti sarà interdetto al quartiere e il percorso delineato vede come punto di ritrovo il parcheggio di Rossi, per passare verso via Vaccari, viale Sant’Agostino, via Baracca con conclusione del corteo nello spazio dell’anfiteatro. Va ricordato poi che nel pomeriggio (dalle 14 alle 19) si terrà una manifestazione nazionale con corteo in questo caso organizzato dalla comunità palestinese, che passerà per viale viale Roma e Santi Felice e Fortunato.

Alle diverse forze di polizia impegnate da oggi a martedì in zona Fiera, compresi gli agenti di polizia locale di Vicenza come garantito dall’amministrazione comunale, si aggiungono i servizi delle guardie giurate e dei vigilanti privati che Ieg Spa, l’azienda partecipata che organizza l’evento (Italian Exhibition Group) ha rafforzato in accordo con Questura e Prefettura.