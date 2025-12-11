Grave operaio investito da un muletto in movimento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un operaio è stato travolto da un muletto alla Fisep di Brendola e si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L’infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina, giovedì 11 dicembre nello stabilimento aziendale di via Edison. Ancora in fase di accertamento le cause di quanto accaduto intorno alle 8 ma dai primi riscontri pare che il muletto fosse in movimento e che l’aperaio abbia riportato un importante trauma cranico.

I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto è poi velocemente giunta un’ambulanza del Suem 118: l’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferirlo in codice rosso all’ospedale di Arzignano. Sul posto per le verifiche di rito i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica.

