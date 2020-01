Tre vicentini si riforniscono di droga a Campo Marzo. Ricercati i “passeggeri-pusher”

Una dinamica riscontrata in più casi negli ultimi tempi, quella di clienti tossicodipendenti o comunque consumatori di stupefacenti che accolgono semi sconosciuti nella loro auto, compiono un giretto intorno a Campo Marzo e scaricano il passeggero trattenendo per sè eroina o marijuana, ovviamente dietro debito compenso. Sono tre i vicentini residenti a Noventa, Lonigo e Valdagno fermati negli scorsi giorni nel parco verde di fronte alla stazione ferroviaria, tutti trovati in possesso di droghe appena acquistate, dal 31 dicembre scorso a ieri. Per loro è scattata la segnalazione alla prefettura di Vicenza, mentre la polizia locale del capoluogo berico indaga per risalire all’identità di chi ha ceduto le sostanze illecite nei tre diversi episodi.

E’ questo l’esito delle operazioni antispaccio compiute dalla polizia locale tra le 14 e le 17 del 31 dicembre e del 2 gennaio nella zona tra Campo Marzo e viale Milano. Ad intervenire sono stati gli agenti nucleo operativo speciale, con il supporto della videosorveglianza. Nel primo caso è stato notato un individuo rispondere al telefono per poi salire a bordo di un’auto e ridiscendere poco dopo davanti alla stazione. La pattuglia antidegrado presente a Campo Marzo ha raggiunto il veicolo: il conducente ha quindi ammesso di aver acquistato una dose di eroina. L’uomo, 39 anni, di Noventa, oltre alla segnalazione si è visto sospendere la patente per 30 giorni.

Poco dopo, alle 15.30, sempre grazie alle telecamere è stato notato in viale Milano un uomo dirigersi verso una persona che attendeva qualcuno in viale dell’Ippodromo. I controlli successivi su quest’ultimo, 35 anni, di Valdagno, hanno permesso di accertare che aveva acquistato 12 grammi di marijuana in cambio di 20 euro. Infine, nel primo di ieri, 2 gennaio, le riprese di videosorveglianza hanno evidenziato il conducente di un’auto fermarsi davanti alla stazione Svt, far salire a bordo uno straniero per compiere un breve percorso e farlo scendere nello stesso posto. Subito intercettato da una pattuglia, l’uomo al volante ha consegnato agli agenti un involucro di marijuana. Per l’acquirente, 42 anni, di Lonigo, sono scattati la segnalazione alla prefettura e il ritiro della patente per 30 giorni.

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno recuperato, abbandonato a terra, un ulteriore involucro con 5 grammi di marijuana. Riguardo agli individui ricercati, descritti indistintamente come “stranieri” nella nota stampa, si tratterebbe di tre persone diverse, accomunate solo dal malaffare dello spaccio e dalle dinamiche di smercio in due casi su tre. Attraverso le descrizioni, le immagini videoriprese e i contatti telefonici in rubrica le forze di sicurezza dovrebbe assicurare le famose “ore contate” ai pusher solo per ora sfuggiti ai controlli antidegrado.