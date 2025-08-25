Treni, riaperte dopo tre settimane di lavori le linee Verona-Vicenza e Vicenza-Schio

È ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione ferroviaria sull’intera linea Verona – Vicenza, chiusa ai treni fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza dal 4 al 24 agosto per consentire l’avanzamento delle opere connesse alla nuova linea Alta Velocità / Alta Capacità.

Da oggi e fino al 29 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, i treni percorreranno le tratte rinnovate a una velocità inizialmente ridotta, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a circa 15 minuti. La velocità verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea a partire dal 30. Sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie i treni sono stati caricati con le modifiche di percorrenza previste.

Gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno interessato i cosiddetti lotti “Verona – Bivio Vicenza”, finanziato con fondi Pnrr, e “Attraversamento di Vicenza”.

Nel dettaglio, a Montebello Vicentino sono state completate le attività di riprofilatura plano-altimetrica del tracciato, di sistemazione della trazione elettrica e della banchina; a Lonigo concluse le attività relative all’ammodernamento della stazione; a San Bonifacio ultimato il rinnovo dei deviatoi, l’adeguamento del tracciato e l’innalzamento dei marciapiedi di stazione. Nella stazione di Vicenza sono stati portati a termine i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sottopasso Av/Ac, mentre a Verona Porta Vescovo sono proseguite le attività per la riqualificazione della stazione.

Conclusi anche gli interventi sulla linea Vicenza – Schio

Riattivata stamattina anche la line aVicenza-Schio, dove si sono conclusi gli interventi diurni programmati. L’investimento complessivo è stato di circa 10 milioni di euro.

